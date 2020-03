El emotivo aplauso a Martín, el panadero que reparte a domicilio en un pueblo de Salamanca

Después del primer aplauso sanitario tomamos conciencia de que el resto de los homenajes diarios que unen a millones de españoles a las ocho de la tarde en sus ventanas también tendrían que ser por el resto de profesionales que siguen manteniendo el funcionamiento del país con su trabajo: limpiadoras, transportistas, mozos de almacén, repartidores, farmacéuticas... Decenas de sectores que siguen al pie del cañón para que no nos falte de nada en nuestras casas.

Los panaderos y panaderas tampoco han parado de elaborar y vender un producto tan básico y consumido en España como el pan. Si bien es cierto que en los pueblos y zonas rurales están acostumbrados a que se lo lleven a sus viviendas a diario, en tiempos del coronavirus este servicio se antoja imprescindible para las familias que están cumpliendo con el confinamiento.

En este contexto no nos extraña que los vecinos de San Morales, un pueblo de la provincia de Salamanca con algo más de 300 habitantes, le hayan preparado un gran homenaje a su panadero, Martín Manuel Díez, que acude a diario a entregar el pan puerta por puerta. Estos días pasados le esperaba un aplauso unánime del vecindario e, incluso, una cesta de productos que habían elaborado con cosas que tenían en casa.

Un panadero emocionado

Martín Manuel tiene 52 años y lleva 18 ejerciendo como panadero con un establecimiento en el municipio de Cabrerizos, repartiendo a San Morales y Aldearrubia, recoge La Gaceta de Salamanca. El hombre ha explicado en una entrevista que "en verano siempre le llevo un bollito a los niños y como ahora están sin colegio pues también se lo llevé". Ese primer día, reconoce, "estaba un poco de bajón" y los vecinos se lo notaron: "Al día siguiente me salieron con esto. Me quedé flipado porque este es mi trabajo".

Este es Martin Manuel, el panadero de mi pueblo, San Morales, al que conozco de toda la vida. Hoy algunos de los vecinos le han querido agradecer,no solo que cada día puedan comer pan reciente, sino que fiel a su tradición, lo tengan en cada una de sus casas,cómo siempre. GRACIAS pic.twitter.com/hKzkV8QDMO — Felicidad Campal (@fcampal) March 20, 2020

Con más de 400.000 reproducciones, el vídeo de Martín Manuel ha dado la vuelta al país. El hombre reconoció en la misma entrevista que el homenaje le ha encantado. "A veces piensas que estás todos los días en la calle, que te estás jugando el tipo y te gusta que la gente te lo agradezca. Cuando me recibieron así me emocioné, se me saltaban las lágrimas", confesó.

