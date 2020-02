El 'genio' de Forocoches que quiere ser el primer español infectado por el coronavirus

Con el coronavirus instalado en Europa, no son pocos los que creen que su llegada a nuestro país es cuestión de tiempo. Vemos más cercanas las calles desiertas de los pueblos del norte de Italia que están en alerta sanitaria y el miedo ha empezado a apoderarse incluso de las autoridades sanitarias. No en vano, conocíamos este lunes el caso de una mujer de Murcia que no presentaba síntomas pero igualmente la han confinado en su casa a la espera del resultado de los análisis.

En este caldo de cultivo de histeria cuasi pre apocalíptica que se respira estos días, un iluminado de Forocoches ha decidido hacer público su particular protocolo de actuación, que activaría nada más conocerse el primer caso de infectado por el COVID 19 en España. El figura, que firma su comentario desde Barcelona bajo el seudónimo Patogelactivo y la descripción de "fistro de la pradera", asegura que va a hacer "todo lo posible para pillarlo".

En su cabeza parece que el plan no tiene fisuras: "Pensadlo. Si eres de los primeros te van a montar un operativo del copón bendito, con una planta de hospital solo para ti y enfermeros velando por tu salud las 24 horas", dice. Además, vaticina que "si no tienes problemas respiratorios o alguna movida rara, lo pasas seguro", señalando que "la tasa de mortalidad es bajísima".

"Sin mascarilla como un dios"

El valiente forocochero y epidemiólogo frustrado cree que "no vale la pena vivir con miedo y en cuarentena por unos días con fiebre" y augura que "se extenderá por todo el país", de ahí que quiera infectarse cuanto antes porque "cuando eso pase y los hospitales estén hacinados y sin medios ni recursos, yo ya lo habré pasado", observa:

forocoches coronavirus

No obstante, nuestro protagonista no se quedará de brazos cruzados mientras la gente padece a su alrededor. Cual héroe, explica, "ayudaré a mi familia con el suministro de alimentos y a mis conciudadanos, y colaboraré en el cuidado de los enfermos paseándome por los hospitales sin mascarilla como un puto dios".

Expone también, para tranquilidad de las personas que le han preguntado qué pasaría si el virus muta, que "si muta será porque el virus está extendidísimo y estaremos bien jodidos. Yo al menos habré pasado la cepa más común y tendré más posibilidades de sobrevivir".

La mofa de Twitter

Que este material solamente quedase para el disfrute de los usuarios del foro hubiese sido un pecado, así que demos las gracias a quien corresponde por haberlo hecho universa llevándolo a Twitter:

Y, de paso, sentémonos a admirar el reguero de chistes que ha dejado:

No le veo ningún tipo de fisuras a este plan, lo leéis un par de veces y os convence a vosotros también. https://t.co/wRloqouFrx — Ibai (@IbaiLlanos) February 24, 2020

Abstenerse asmáticos — Movistar eSports (@MovistareSports) February 24, 2020

Entre el tierraplanista que se ha matado en el cohete y este figura, el premio Darwin de este año va a estar luchado. — Udoniano (@udoniano) February 24, 2020

Eso es como cuando superas un resfriado y al día siguiente sales a la calle en manga corta aunque estés a 10 bajo cero porque estás ya inmunizado — Tom Play (@GranjaDelTioTom) February 24, 2020

Los forococheros siempre buscando la pole. — Esportmaníacos (@Esportmaniacos) February 24, 2020

Soy leyenda II — Gary (@GaryTNT79) February 24, 2020

Salvo que el virus mute, lo vuelvas a pillar y por tener el sistema inmunitario jodido por la cepa anterior te mueras tosiendo sangre, por lo demás 12/10 would incubate — Majin aka Rerollior of light (@RoxisRosenkantz) February 24, 2020

Aquí tenemos un premio Nobel, alguien adelantado a su época 👇🏻#Coronavirius pic.twitter.com/g59EQs0tfd — Davidelnomo (@davidelnomo82) February 24, 2020

[Más información: El 'troleo' de Forocoches a un periódico murciano que preguntaba por el pin parental]