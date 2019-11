La reflexión sobre las duchas de los hoteles con la que te sentirás totalmente identificado

M. C.

Hay tres cosas básicas que se le piden a todos los alojamientos cuando uno sale de su casa, ya sean de cinco estrellas o el hostel más barato de la zona: que esté limpio, que tenga un buen desayuno (o, al menos, que quede cerca una cafetería donde ponernos morados) y que el agua de la ducha salga caliente y con presión. Con eso, la mayoría ya somos felices.

Llegar cansado después de pasar un día de aquí para allá y meterte en la ducha es gloria bendita, pero cuando no es la nuestra calculamos al milímetro cómo hay que proceder porque podemos acabar escalfados o congelados, no hay término medio y no es ninguna broma: un paso en falso puede acabar con nosotros.

Esta premisa tan universal y, a la vez, tan poco comentada, es la que ha sacado a luz la escritora Pilar Eyre, inmersa ahora mismo en la promoción de su última novela, Un perfecto caballero. A través de su cuenta de Twitter, aseguró irónica que ella se toma una "media horita de margen" para cerciorarse de cómo funciona la ducha cuando está fuera de su casa:

Yo, en los hoteles, siempre me guardo una media horita de margen para desentrañar cómo funciona la ducha. pic.twitter.com/zJFDzUhtCe — Pilar Eyre (@pilareyre) October 30, 2019

Enseguida llegaron los comentarios, que no solo asentían la observación de Eyre, sino también abrían otros debates relacionados también con las habitaciones de los hoteles:

Como te entiendo!!! Y no te olvides poner las gafas porque los puntitos rojo y azul suelen ser minimalistas — En el mundo (@HermidaLola) October 30, 2019

Yo una hora mínimo y a veces acabo usando el bidé 🤣 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) October 30, 2019

Y al final acabas abriendo la del techo y te mojas el pelo. Nos pasa a todas. 😂😂😂 — luz fernandez (@maleconsa) October 30, 2019

¡Me pasa igual! Y suelo acabar desistiendo de encontrar el punto medio... — Gerard Vivo (@gerardvivo) October 30, 2019

Por no hablar de las duchas con todo tipo de chorros, cuando lo has aprendido es cuando ya te vas — Rosa Domenech (@rosad46) October 30, 2019

Totalmente de acuerdo, necesitas un máster. — OlgaGala (@olgagala6) October 30, 2019

No digo más. Así me veo pic.twitter.com/ggU6ZTjklf — Vanessa (@13VFB) October 30, 2019

Todavía me acuerdo del día que me dediqué a limpiar con las toallas toda la inundación que provoqué porque no sabía si eso era una ducha o una nave nodriza, iba todo con sensores, 🤣🤣🤣🤣. — Laura Serrano Isla (@serrano_isla) October 30, 2019

me quitas un peso de encima! en uno de los últimos hoteles con mi hijo,salí del baño cariacontecida ... Davi ... es que ... no consigo abrir le grifo de la bañera ... mamá ... parece mentira con la de mundo que has recorrido! peor habría sido llamar al servicio de habitaciones! — Emma Sopeña Balordi (@EmmaSopena) October 30, 2019

Y no morir congelada o churruscada! No hay manera... — Elena Ortega - 🎗 (@cerisewashere) October 30, 2019

Y siempre hay una luz que nadie sabe cómo apagar! — Enrique Blanco (@EnriqueBlancoC) October 30, 2019

Y es que, al final, como en casa no se está en ningún lado.

