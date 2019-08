¿Fanta sabor semen? Esta es la explicación al delirio que ha colapsado Twitter

M. C.

Quizás hayas abierto Twitter en las últimas horas y te hayas topado con una tendencia, cuando menos, inusual. #FantaSaborSemen ha estado buena parte de este lunes en lo más alto de la lista y miles de mensajes apelan a este "nuevo sabor" del conocido refresco que, en nuestro país, se consume mayoritariamente en sus versiones de limón o naranja.

Lo primero que tenemos que decir al respecto es que, si habías creído lo contrario, no; la empresa no está barajando la posibilidad de comercializar nada semejante y no, tampoco hay gente pidiendo en serio que esto se haga. ¿De qué se trata entonces? Pues de un nuevo troleo masivo que se sirve del retuit para demostrar una vez más que le prestamos menos atención a los mecanismos de la posverdad de lo que deberíamos.

Pues bien, después de un tiempo repasando el aluvión de tuits que han encumbrado el hashtag, hemos encontrado el origen de todo este sindiós. Y, antes que nada, tenemos que darle la razón a su creador (o creadora): puede ser de las cosas más estúpidas que hayamos visto.

Probablemente sea lo más estúpido que diga nunca pero mañana (este domingo) a las 22:00 nos vemos todos twitteando #FantaSaborSemen para hacerlo Trending Topic. Si además queréis también podéis poner #FantaSpermFlavor. Adjuntaremos esta imagen: pic.twitter.com/03jOnNItin — Fanta Iberia ™ (@Animeiberico) August 24, 2019

Este perfil, que ya había saltado al estrellato por su meme de Rosalía Otaku (tal y como hace constar en su biografía), ha logrado una vez más su objetivo que, dicho sea de paso, no sale de la nada, sino inspirado en el concurso que Fanta (la de verdad) para que elijamos nuestro sabor favorito entre cuatro nuevas propuestas:

¡Te damos una última oportunidad para demostrar tu valor en el campo de batalla! Haz 📸 a tu sabor Fanta favorito y conviértelo en el soldado que te llevará a la victoria. Más info en https://t.co/BqYO4i3MVl 😉 pic.twitter.com/nNGRkeU4Gb — Fanta España (@Fanta_Esp) August 21, 2019

Entre la cascada de mensajes hemos encontrado de todo. Desde memes de famosos promocionando el delirante sabor del refresco...

¡Tus youtubers favoritos ya lo disfrutan! ¿A que esperas? Animate y prueba la nueva #FantaSaborSemen pic.twitter.com/6yjlLgOm0g — wiki 🍕 (@pisadeltelepisa) August 25, 2019

🔥🔥🔥 SEXO 🔥🔥🔥



Ahora que llamé tu atención, me gustaría decirte que Ricardo Milos quiere que estés bien hidratado y para ello te recomienda el consumo de #FantaSaborSemen. pic.twitter.com/e920Tl3HVZ — ANIME IBÉRICO (@Animeiberico) August 26, 2019

Tus políticos favoritos se han animado a probar la #FantaSaborSemen pic.twitter.com/2HUoofHNWH — Karluis (@KarluisConK) August 25, 2019

Ibai también pide #FantaSaborSemen pic.twitter.com/bgDKxboL9r — Hoy No Se Sale en UBEAT (@HoyNoSeSale) August 26, 2019

la toman tus políticos favoritos pic.twitter.com/sPN7XLrbTe — hazte un porro (@unqueunporro) August 26, 2019

la toman tus deportistas favoritos pic.twitter.com/BeGWWf2xEG — hazte un porro (@unqueunporro) August 26, 2019

la toman tus personajes de anime favoritos pic.twitter.com/r6uJ0MTZUY — hazte un porro (@unqueunporro) August 26, 2019

la toman tus traperos favoritos pic.twitter.com/KDcD5MOolV — hazte un porro (@unqueunporro) August 26, 2019

...hasta encuestas de todo tipo:

Cual es tu gusto secundario de Fanta favorito?



Fanta Sabor Uva

O #FantaSaborSemen pic.twitter.com/8iL0nA4We9 — Psyduck is okey. okey right? (@ZachewiPls) August 26, 2019

¿Qué sabor de Fanta creéis que debería ganar? #BattleOfFlavors



MG: Alguno de las cuatro de la izquierda

RT: #FantaSaborSemen pic.twitter.com/U4Tivk1Eht — ANIME IBÉRICO (@Animeiberico) August 25, 2019

Y vosotros, de que lado estais??? ?￰゚ᄂᆰ? #FantaSaborSemen



Mg- En bolsita



Rt- En lata pic.twitter.com/HJweGErjEY — El Grande Padre © (@Titogabi02) August 26, 2019

Pasando, claro está, por aquellos que no sabían muy bien de qué iba todo esto:

¿Por qué hay como más 5k tweets sobre #FantaSaborSemen??￰゚リツ pic.twitter.com/GuOxTVRZNh — ▸ Hoseokkie | Bʏ Jɪɴ ♥ ˖ (@Spring_Day_28) August 26, 2019

Aunque vivimos tiempos en los que la realidad puede parecer ficción, afortunadamente todavía no hemos llegado a semejante locura colectiva.

