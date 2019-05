Comprueba si Araceli te ha bloqueado o eres uno de los pocos elegidos de España

El mundo se divide en dos clases de personas: las que están bloqueadas por Araceli y las que también. Esta mujer se ha convertido en un fenómeno viral descomunal en Twitter cuando varios usuarios han descubierto que estaban bloqueados por ella a pesar de no haber interactuado nunca con ella. La bola se ha ido haciendo más y más grande a medida que la gran mayoría de usuarios que entraban en su perfil se descubrían bloqueados. “No eres nadie en Twitter si no estás bloqueado por Araceli”. Ese es el nuevo standard para saber si eres influyente o no.

¿Pero quién es Araceli Centimin? Poco se sabe de ella. Quienes han podido ver su timeline -ahora protegido, suponemos que tras la avalancha de mensajes tras convertirse en viral- han podido ver que tiene un perfil político escorado (muy) a la derecha y profesando su amor a un misterioso almirante. Más allá de eso, poco se sabe. ¿Podría tratarse de una campaña publicitaria? No es del todo descartable, aunque su perfil data de septiembre de 2009 y cuenta con un canal de YouTube con un puñado de vídeos de 2017. El hecho de que haya protegido su cuenta también parece contradecir esta posibilidad. También parece descartar la posibilidad de que sea un bot.

De hecho, en un tuit ya anticipaba lo que le convertiría en mito:

A ver... que Araceli se ha puesto a bloquear

y se le ha disparado el dedo

como si no hubiera un mañana! 😂😂😂😂👍 pic.twitter.com/G9I2Csw6rA — Blanca (@BlancaFedez) May 6, 2019

Sea quien sea Araceli, lo cierto es que desde su muro de bloqueos se ha convertido en una absoluta tuitstar. Más que eso, parece destinada a convertirse en un personaje mitológico dentro de esta red social.

La conversación durante el lunes en Twitter era básicamente esta:

. Y va la tipa, que ni la conozco ni nada... y me bloquea. Así, sin comerlo ni beberlo

- No me digas más. La Araceli

. Esa misma pic.twitter.com/tQuSLTfDuD — Asombrado (@esasOtra) May 6, 2019

Pero claro, en versión Twitter:

–¿Qué le decimos al Dios de la Muerte?

– pic.twitter.com/Yu0dD2NFLg — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 6, 2019

El mejor amigo de Araceli. pic.twitter.com/190yM8AnVW — Profeta Baruc 💿🍕🦛🧭⛪️👨🏻‍🎓 (@Profeta_Baruc) May 6, 2019

Si no estás bloqueado/da por Araceli, no eres persona. pic.twitter.com/85pJlZKGZm — Ivan Bateman ☕️🎬📖 (@IvanBateman_) May 6, 2019

Araceli Centimin bloquea a Araceli Centimin cerrando el ciclo y generando un agujero negro que destruye el planeta. — Pelícano manchú🏴‍☠️ (@Mortimer_Fu) May 6, 2019

La lista de bloqueados por Araceli. pic.twitter.com/FNrW5gvaAI — ℰ𝓁𝒾𝓈𝒶𝒷𝑒𝓉𝒽 𝒮𝒶𝒶𝓋𝑒𝒹𝓇𝒶 🌪 (@GatitosGH) May 6, 2019

– ¿Ves todo eso, Simba?

– Sí, papá.

– Pues es TL de Araceli. pic.twitter.com/B1UbUqmdbj — Craich (@ACraich) May 6, 2019

—Y hoy unas risas, porque había una tal Araceli que estaba bloqueando a todo Twitte...

—Que si quiere bolsa. — Anouk (@AnoukHinault) May 6, 2019

Hablo todos los días con Araceli, que no os soporta. — Profeta Baruc 💿🍕🦛🧭⛪️👨🏻‍🎓 (@Profeta_Baruc) May 6, 2019

El TL de Araceli. pic.twitter.com/dgl3CpBYDh — Olalá de fua (@olaladefua) May 6, 2019

Araceli tiene su propio gif. pic.twitter.com/pu0Xa9m5Wk — Pijortera (@LaPijortera) May 6, 2019

No me digáis queno parece una creación de Ibáñez, "Araceli Centimín, tuitera de postín" — diegrotesco (@diegrotesco) May 6, 2019

De Araceli me quedo con sus primeros bloqueos. Luego se volvió muy comercial. — txillo (@kagetxillo) May 6, 2019

Mientras todo el mundo habla de porqué Araceli tiene a medio Twitter bloqueado, el ABC ahí le tenéis, a su bola... pic.twitter.com/E7OoClrNfO — Doña Merkel 🇩🇪 🇪🇸 🇬🇷 🇮🇹 (@GobernoAlem) May 6, 2019

Araceli después de una tarde en Twitter. pic.twitter.com/KuMQYqhRqE — Olalá de fua (@olaladefua) May 6, 2019

Qué ganas de escribir un personaje para Paquita Salas que se llame Araceli Centimín. — Javier Calvo (@javviercalvo) May 6, 2019

Plantar un árbol, escribir un libro, que te bloquee Araceli. — Kikolo (@kikolo777) May 6, 2019

Tuiteros esperando a que los bloquee Araceli. pic.twitter.com/EnVsBPxNFr — cristina fernandez (@juevesantes) May 6, 2019

🔴ÚLTIMA HORA: Mark Zuckerberg anuncia que creará una nueva red social sólo para Araceli. — Craich (@ACraich) May 6, 2019

YO NO VI A MIS COMPAÑEROS BLOQUEADOS POR ARACELI EN AQUELLA COLINA DEL DA NANG PARA QUE AHORA LE PONGÁIS PICSA A LA PIÑA. — Klkautsky (@Klkautsky1) May 6, 2019

Araceli Centimín cada vez que entra en Twitter. pic.twitter.com/Irzc37uqwJ — Antoñanzas (@Serjfield) May 7, 2019

Ya hay más gente bloqueada por Araceli que gente. — DeReojo Enfurecida (@Mine_Enfurecida) May 7, 2019

¡Di que Araceli te ha bloqueado una vez más, di que Araceli te ha bloqueado una vez más, te reto, te reto, te reto dos veces cabronazo, di que Araceli te ha bloqueado una maldita vez más ...! pic.twitter.com/0yEYNEpSiY — Muy Empanao (@MuyEmpanao) May 7, 2019

Hemos venido a jugar, Araceli. pic.twitter.com/M3sTi6bgQ9 — Patricia Escalona (@patriciaesle) May 6, 2019

Escuchas eso Araceli? Es el silencio... pic.twitter.com/UC2soRfGt0 — Campanilla Nose Nose (@CampanillaNose) May 6, 2019

El TL de Araceli. pic.twitter.com/VEJcHgdB4W — La Paqui (@PatGuerreroGo) May 6, 2019

Araceli escondiéndose de los podecomunistas en su TL. pic.twitter.com/YbAIXW49Ue — Levi is yellow again! (@yellouLevi) May 6, 2019

A Araceli tampoco le gusta el yoga. pic.twitter.com/EvYkzuxS6I — Susana Pascual Yoga 💚 (@SusAsanaYoga) May 6, 2019

Por 25pts díganos cuentas sin bloquear por Araceli... pic.twitter.com/VJX5iwIv7i — robotronk (@robotronk1) May 6, 2019

Localizado e n Castro Urdiales el tuitero que no está bloqueado por Araceli. pic.twitter.com/XjWUeoLS1G — Alice 🤷‍♀️💜🙋‍♀️ (@Comunase) May 6, 2019

- Nenes, vamos a visitar a tita Araceli

- Bieeennnnn... pic.twitter.com/aZT741vE9s — Irma Agridulce (@IrmaAgridulce) May 6, 2019

Descubierta la identidad de Araceli...

. pic.twitter.com/P4GPCXwbSA — Periko (@seoane_pedro) May 6, 2019

Ni siquiera la propia Twitter podía entender qué estaba pasando:

Ojo que tuiter ha pensado que Araceli era TT por la Virgen de Araceli de Lucena (Córdoba) https://t.co/tfvYLQbg0B pic.twitter.com/EJ0vDYDF8L — Guille (@GuilleMunoz) May 6, 2019

Ni los famosos se libran del ciclón Araceli:

Pero que te he hecho yo, Araceli?!!! pic.twitter.com/IAU1MjLZK0 — Miki Nadal (@NadalMiki) May 6, 2019

1- Yo en la #MetGala sería de lo más normalito 😅



2- Araceli no me ha bloqueado (soy la resistencia)



3- Mi ordenador está vivo!! 🥳



Buenas noches🖤 pic.twitter.com/3P2psJXNYw — Agoney (@Agoney) May 7, 2019

Y es que los spoilers son muy malos:Luego existe un pequeño grupo de seres humanos que no estaban bloqueados por Araceli. Y los pobres se sentían muy poco integrados:

Araceli no me tiene bloqueado. pic.twitter.com/CqOfq7TMnM — Manuel Bartual (@ManuelBartual) May 6, 2019

Araceli no me ha bloqueado. pic.twitter.com/dIohLJcLNN — Fernando Alcázar🇪🇺 (@feralcazar_) May 6, 2019

Y los que querían luchar con fuego contra el fuego:

Os voy a decir una cosa

He bloqueado a Araceli pic.twitter.com/q3IeEfUAeB — María Pérez Laya👩🏻‍💻 (@MariaPLaya) May 6, 2019

A tomar por culo. No tengo por qué aguantar la indiferencia de Araceli pic.twitter.com/OvTnXqXFJo — Pocosfollowers (Cuenta Oficial) (@Amiquemecontais) May 6, 2019

Pero, aunque parezca increíble, hay quien ha descubierto que Araceli les sigue. Estos son los que se han pasado Twitter:

Igual es que tiene un récord en mente:

Vaya por Dior, lo de Araceli ni siquiera es original. 😪 pic.twitter.com/VSO8A8RRcP — Begotxu (@BegotxuBoo) May 7, 2019

O igual estamos ante un drama:

A lo mejor la pobre Araceli es disléxica y lo que quería era seguirnos a todos — Olalla (@toscallita) May 6, 2019

En todo caso debe estar tranquilísima:

Araceli después de bloquearnos a todos. pic.twitter.com/Pr8tsvx7bj — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) May 6, 2019

¿Vosotros no hay días en que entendéis a Araceli? — Roboz (@LI3PeO) May 6, 2019

Ni siquiera una cuenta de golosinas se libra:

¿Y a vosotros? ¿Os tiene bloqueados Araceli?

