La noche en la que Andy y Lucas se pasaron al punk

Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas, están que se salen y no precisamente porque hayan pegado un pelotazo musical. Si a comienzos de este pasado mes de septiembre generaban polémica por salir al escenario con una camiseta en la que se veía el rostro del niño Gabriel y se podía leer "Justicia ya", sin contar para ello con el permiso de sus padres, ahora han saltado de nuevo a las cabeceras por insultar en pleno concierto a la concejala de Fiestas del pueblo donde estaban actuando.

Ocurría en Órgiva, uno de los pueblos de la Alpujarra granadina, el pasado sábado. Según la versión de su alcaldesa, la socialista María Ángeles Blanco, la edil de Fiestas se negó a cerrar los baños públicos a los asistentes en beneficio de los músicos, que pedían tenerlos en exclusiva, y eso habría provocado la ira de Andy y Lucas. De modo que Lucas -el que siempre fue más corpulento de los dos-, se vino arriba y espetó al final de una canción que la concejala era una "sinvergüenza", "mamarracha" y que iba "ciega perdida":

"Hemos volado quince horas para venir (desde México) a Órgiva con todo nuestro cariño, no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado y nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida. Me da igual, para que lo sepáis, nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mamarracha que tenéis". Olé, Lucas, así, elegante.

Trending topic

Total, que en cuanto ha saltado la noticia, os podéis imaginar Twitter: memes, críticas, parecidos razonables y todo tipo de teorías para explicar qué es lo que le está pasando al dúo gaditano. Y, quizás, hayan dado con la respuesta:

Quien nos iba a decir que Andy y Lucas y Amaia Montero iban a ser lo más punk y radical que hay ahora mismo en la música en España. https://t.co/D6bDByGCHv — Brioche (@BrioEnfurecida) 2 de octubre de 2018

Lo que yo os diga....Andy y Lucas son pure Black Metal! pic.twitter.com/Fy9c5JrPjb — Metalhead (@IndioRober) 2 de octubre de 2018

Que Andy y Lucas hayan llamado "mamarracha" a una concejala del PSOE les pone a la altura de Reincidentes, Boikot y La Polla Record.Son unos jodidos antisistema! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 2 de octubre de 2018

Willy Bárcenas, Andy y Lucas y José Manuel Soto. ¿Quién dijo que la derecha no tiene música punk? — Sergio (@sercanesp) 2 de octubre de 2018

Los cantantes han hecho oídos sordos a las críticas y ni siquiera se han pronunciado después de conocerse que el Ayuntamiento de Órgiva ha anunciado medidas legales contra Lucas. Pero, eso sí, a la hora a la que publicamos esta información siguen en lo más alto de las tendencias de Twitter:

Hasta hoy, los más tontos de España eran Carlos Herrera y Bertin Osborne, ahora les ha salido una dura competencia con el gordo de Andy y Lucas, menudo zoquete. — pedro martinez (@elgranristo2) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas huyendo a Bélgica. — Baldasare (@Baldasare_) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas son malos como cantantes y están opositando muy fuerte para unirse a Jose Manuel Soto y hacer un trio. — Mar (@chipimar) 2 de octubre de 2018

Después de lo de Gabriel y esto, a Andy y Lucas ya sólo les falta patear un perrito. https://t.co/gVD6g7kkwA — Manuel Jaime (@nugallao) 2 de octubre de 2018

Lo nuevo de Andy y Lucas. pic.twitter.com/pIoYdNHcou — Grouchico (@El_Grouchico) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas están a punto de unirse a la gloriosa lista de artistas cuñaos encabezada por Toni Cantó y Felisuco.O lo estarían, si alguien supiera diferenciarles. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 2 de octubre de 2018

Una ciudadana británica pone una denuncia porque estuvo una semana en España y Andy y Lucas no le dedicaron ni un insulto. pic.twitter.com/TZsqLQU00Y — Madisonennuevayork (@MadisonenNY) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas a dos telediarios de ponerle letra al himno nacional — caótico (@Mikelon1Mikelon) 2 de octubre de 2018

Lo único bueno que han hecho Andy y Lucas ha sido que Andy se parezca a la vaca de La Vaca que ríe, y ni siquiera es mérito suyo. pic.twitter.com/C6OE7roLXD — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) 2 de octubre de 2018

¿Andy y Lucas?Me vuelvo a Mastodon pic.twitter.com/GrL59oD3AX — Concejala D Festejos (@Concejajala) 2 de octubre de 2018

Hemos tenido de todo, teorías conspiranoicas detrás de esta racha de polémicas:

Andy y Lucas son listos, saben que musicalmente no valen una mierda y opositan insultando y creando polémicas para fichar por Telecinco. — insaion (@insaionalaion) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas la lían otra vez para promocionar su nuevo disco. pic.twitter.com/P7MKiydyi1 — Zalatoy (@zalatoy) 2 de octubre de 2018

Carrera de Andy y Lucas: pic.twitter.com/eUaGQthy6Y — Es de Locos 🤯 (@EsDe_Locos) 2 de octubre de 2018

Hasta comparaciones... un poco odiosas:

Andy y Lucas no pueden hablar mal sobre políticos porque no lo dicen rapeando y no desean su muerte. Para poder opinar, tienen que aprender de Valtònyc que decía: "Mutilaré a De Cospedal" — Infante (@algodaga) 2 de octubre de 2018

Vaya gilipollas Andy y Lucas, no se dan cuenta de que llamar "mamarracha" a una concejala es un insulto mientras no lo hagas rapeando. — Manuel (@m_alfaro_13) 2 de octubre de 2018

Y parecidos más que razonables, qué le gustan a Twitter los temas transversales:

Madre mía qué mal han envejecido Andy y Lucas. pic.twitter.com/opQOxkeMzO — Said (@saitoel) 2 de octubre de 2018

¿Qué han hecho ahora Andy y Lucas? 🤔 pic.twitter.com/KPj65F2BxV — Javier Rodríguez (@japiso_) 2 de octubre de 2018

Otra vez TT Andy y Lucas pic.twitter.com/3kdDKqBxNe — Antonio_Delgado (@DeMeison) 2 de octubre de 2018

Cada vez que Andy y Lucas abren la boca sube el pan. pic.twitter.com/zZSaC2OiIN — Fairlaine (@Fairlane4) 2 de octubre de 2018

Andy y Lucas se reúnen con su productor par...Ay perdón, que mequivocao de afoto. pic.twitter.com/rf2568dA65 — Protestona (@protestona1) 2 de octubre de 2018

Ya la han liado otra vez Andy y Lucas? pic.twitter.com/lrGqTfwizB — MR (@maripuri65) 2 de octubre de 2018

Yo sigo sin saber quién es quién entre Andy y Lucas pic.twitter.com/LJu9XQfglz — Dame Paciencia YA! (@damepacienciaya) 2 de octubre de 2018

Preparaos, que ya se sabe lo que pasa después de una polémica con Andy y Lucas: que comienza la cuenta atrás para la siguiente.