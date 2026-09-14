Antonio Canales, el artista invitado este viernes para vivir una noche especial de flamenco en Casa Inquieta

Casa Inquieta recibirá el próximo viernes 18 de septiembre al bailaor flamenco Antonio Canales. El artista participará como artista invitado en una noche especial en el tablao del espacio sevillano.

El reconocido bailaor compartirá escenario con un destacado cuadro flamenco formado por Carmen Moreno y José Serrano, al baile; Juan Villar y Antonio López, al cante; y Mariano Campallo, al toque.

Una reunión de artistas de primer nivel que permitirá al público disfrutar del flamenco en un formato cercano, directo y especialmente vinculado a Sevilla, ha informado el grupo Ovejas Negras en un comunicado.

La programación contará con dos pases, a las 19:00 y a las 20:45 horas, ofreciendo dos oportunidades para asistir a esta cita excepcional con el baile, el cante y la guitarra.

La presencia de Antonio Canales convierte esta velada en uno de los acontecimientos más destacados de la programación de Casa Inquieta.

Con una extensa trayectoria nacional e internacional, el bailaor sevillano es una de las figuras más reconocidas e influyentes del flamenco contemporáneo, gracias a una personalidad artística propia y a una forma de interpretar marcada por la fuerza, la emoción y la libertad creativa.

Casa Inquieta, mucho más que un tablao

Ubicada en el número 20 de la calle Zaragoza, en pleno centro de Sevilla, Casa Inquieta es un espacio dedicado a la gastronomía, la cultura y el flamenco.

Su propuesta reúne en un mismo edificio un bar de tapas, restaurante, espacios reservados para celebraciones y eventos y un tablao con programación flamenca.

Casa Inquieta apuesta por acercar el flamenco al público local desde una experiencia auténtica y contemporánea, incorporándolo con naturalidad a la vida social y cultural de la ciudad.

La visita de Antonio Canales refuerza esta línea de programación especial y la vocación del espacio de convertirse en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar del flamenco en Sevilla.

Las entradas, con un precio que oscila desde los 28 a los 53 euros, se distribuyen por zonas y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de venta: https://app.turitop.com/booking/box/C1584/P6/es.