El producto gourmet sostenible se consolida en la feria Auténtica apelando a la conciencia del consumidor

La sostenibilidad se ha consolidado como el eje central de Auténtica 2025, la feria dedicada al producto gourmet con valores, de origen y sostenible, celebrada la pasada semana en Sevilla.

El encuentro ha reunido a 10.437 profesionales, 317 firmas expositoras y 256 expertos que coincidieron en que la industria alimentaria solo puede avanzar si innova con prácticas sostenibles y apelando a la conciencia del consumidor.

Directivos de empresas como Alcampo, Grupo Uvesco o Too Good To Go, junto a chefs reconocidos como Toño Pérez, Marcos Granda o Carlos Casillas, han defendido que la sostenibilidad debe construirse desde la alta gastronomía y la gran distribución.

Todos destacaron la importancia de coordinar equipos, aprovechar nuevas tecnologías, reducir el desperdicio en los hogares y apostar por productos de kilómetro cero, es decir, de proximidad.

En el ámbito de la cocina, Carlos Casillas, chef de Barro, ha advertido que “el desperdicio de comida es uno de los mayores retos que enfrenta la industria, y el equipo debe ser cómplice en los pequeños gestos diarios que hagan sostenible el trabajo”.

Marcos Granda, empresario de Skina, ha añadido que “se pone al cliente en el centro de la experiencia, pero es el grupo humano de cada restaurante el que define realmente su identidad”.

Por su parte, Xanty Elías, chef y CEO de Grupo Xanty Elías, ha subrayado que “en los restaurantes se trabaja cada vez más en la prevención del desperdicio, elaborando platos adaptados a las necesidades del consumidor”.

Antonio Díaz, responsable de Grandes Cuentas en Phenix, ha explicado que “contar con datos precisos permite a los equipos tomar mejores decisiones y conocer el excedente de forma segmentada, minimizando las mermas de manera estratégica”.

"Sensibilizar al consumidor"

El papel del consumidor también fue clave en el debate. Esther García, directora de Comunicación de Bioalverde, ha destacado que es esencial “sensibilizar al consumidor final para integrar hábitos como no comprar lo que no se usará”.

María José Aduriz, directora de Proyectos Estratégicos de Grupo Uvesco, ha coincidido en que “planificar las compras y consumir lo necesario es clave para evitar que la comida acabe en la basura”.

Desde la gastronomía de territorio, Toño Pérez, chef de Atrio, ha recordado que “vivimos en un territorio humilde pero profundamente comprometido, donde la gente depende de la dehesa y de la España vaciada, por lo que crear una forma de vida en esos territorios es la auténtica sostenibilidad”.

Los ponentes han reclamado también políticas públicas que acompañen estos esfuerzos. Marie Lindström, directora general de Too Good To Go, ha señalado que “la nueva Ley de Prevención es un gran paso porque impulsa la acción, ofrece flexibilidad y permite a cada negocio adaptarse a la realidad en la gestión del desperdicio”.

Por su parte, Yolanda Fernández, directora de RSC y Comunicación de Alcampo, ha alertado que “con el impacto del cambio climático sobre la agricultura, los alimentos serán más escasos, por lo que alcanzar el desperdicio cero será un imperativo económico y moral”.

El evento, organizado por NEBEXT con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y fondos europeos FEDER, ha reforzado la idea de que la sostenibilidad no es una opción, sino una condición indispensable para el presente y el futuro de la industria alimentaria.