Así es el bar sevillano al que la abuela del rey Felipe VI acudía a comprar jamón: tiene un siglo de historia

La historia sevillana abarca multitud de momentos, celebridades y leyendas. Una de ellas es la famosa historia que une a María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre de Juan Carlos I de Borbón y abuela de Felipe VI, y a Casa Palacio.

Casa Palacio es un bar mítico de los Bermejales. Este negocio lleva abierto diez décadas, siendo este año su centenario y recibiendo la Medalla de la Ciudad en reconocimiento a todos estos años de servicio.

Esta taberna fue abierta por la familia Pérez, procedente de Soria. Una familia que emigró al sur en busca de trabajo y una mejor vida, acabando repartiéndose entre Sevilla y Cádiz.

El local tiene muchas historias que contar. Como, por ejemplo, que durante la Guerra Civil fue, junto a Casa Marciano, uno de los únicos bares en los que se aceptaba la cartilla de racionamiento, sirviendo como sitio para adquirir alimentos, además de actuar como bar.

Pero la historia que más eco se ha hecho con el paso del tiempo es la que cuenta las numerosas visitas de María de las Mercedes de Borbón para comprar jamón.

Juan Manuel, actual dueño, forma parte de la tercera generación de la familia que se encarga del negocio. Este comenta que la Condesa de Barcelona comenzó a frecuentar el local entre los 70 y los 80, tras que, en su momento, Francisco Franco permitiese la vuelta de la realeza al país. Comenzaron a asistir a Casa Palacio en busca del embutido que tanto les gustaba.

En otras ocasiones, mandaba a un trabajador para recoger el pedido y llevárselo a ella.

Este mismo establecimiento acogía a aquellos trabajadores que venían de otros sitios y no tenían dónde dormir. Les permitían quedarse a descansar en una habitación en la trastienda o en una nave que tenían en aquel entonces, que hoy día ya no poseen.

Este recinto se vio afectado por el COVID, ya que, al cerrar y verse obligado a cambiar el horario, sufrieron pérdidas muy importantes.

Casa Palacio es un bar histórico de Sevilla, lleno de gente siempre, con mil y una batallas peleadas. Han pasado una Guerra Civil, una pandemia y dos Mundiales de España, todo eso sirviendo y alimentando siempre a todo aquel que pasaba por ahí.