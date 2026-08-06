Bodegas Magasé presenta Vetalarena, una edición limitada de 550 botellas de Listán del Condado

Bodegas Magasé presenta su nuevo vino Vetalarena, una edición limitada de 550 botellas elaborada con Listán del Condado, una variedad vinculada históricamente al territorio onubense.

Con este nuevo vino blanco, la bodega pone en valor la identidad vitivinícola de su entorno y traslada a la copa el carácter de una uva singular, cultivada en suelos arenosos próximos a Doñana.

“Vetalarena nace de nuestro interés por conservar, promocionar y defender el viñedo autóctono de Huelva. La Listán del Condado es quizá una de las grandes desconocidas del territorio, pero tiene mucha personalidad y siempre hemos querido trabajar con ella", explica Joaquín Mañes, responsable de Bodegas Magasé.

La vendimia se realiza manualmente a comienzos de septiembre. Tras una selección de las uvas, estas se despalillan y prensan en un husillo vertical.

El mosto fermenta a baja temperatura en depósitos de acero inoxidable con levaduras autóctonas, una elaboración orientada a conservar la frescura de la fruta y los rasgos propios del viñedo.

"En Bodegas Magasé trabajamos mucho el campo, por lo que respetamos la parcela y las características de cada cosecha", asegura Joaquín Mañes.

El resultado es un vino seco, con una acidez viva y bien integrada, textura sedosa y un paso ágil.

En nariz aparecen aromas de fruta blanca, como pera y manzana, junto con cítricos suaves, flores blancas y matices de hinojo, piel de almendra y un ligero fondo salino. En boca mantiene un retrogusto persistente a fruta fresca y un final ligeramente amargo y refrescante.

Estas características permiten acompañarlo con pescados blancos, mariscos, arroces marineros o verduras a la brasa. La temperatura de servicio recomendada se sitúa entre los 9 y los 12 grados.

"La producción de solo 550 botellas responde a la disponibilidad de la parcela y a nuestra forma de trabajar. No pretendemos uniformar el vino ni aumentar el volumen a cualquier precio, sino elaborar una cantidad limitada que conserve el carácter de la uva y del lugar del que procede", señala Mañes.

Con el lanzamiento de Vetalarena, Bodegas Magasé amplía una colección construida a partir de variedades, métodos de elaboración y paisajes vinculados al Condado de Huelva.

La incorporación de la Listán del Condado complementa el trabajo que la bodega desarrolla con la Zalema y refuerza su apuesta por vinos de pequeña producción, elaborados con una intervención contenida tanto en el viñedo como en la bodega.

"En Bodegas Magasé queremos defender el campo desde una mirada actual, respetar la viña y conseguir que el vino sea una expresión de la cultura vitivinícola del Condado, de una tradición construida durante siglos. Queremos que en cada botella viaje una parte de esa cultura, de esta tierra y del trabajo de los viticultores que siempre han cuidado la vid”, añade Joaquín Mañes.

Sobre Bodegas Magasé

Bodegas Magasé es un proyecto familiar con sede en La Palma del Condado. La iniciativa reúne a distintas generaciones de la familia y nace con el propósito de revitalizar el pasado vitivinícola de la localidad mediante una elaboración artesanal vinculada al viñedo y a las variedades propias del entorno.

El proyecto se apoya en el cuidado de una viña de Zalema de casi cien años situada en el paraje de El Carril, entre La Palma del Condado e Hinojos, sobre tierras albarizas.

Desde este punto de partida, la bodega elabora vinos de producciones limitadas que combinan métodos tradicionales y distintas formas de interpretar las uvas del territorio.

Bodegas Magasé entiende el vino como una expresión agrícola y cultural. Junto con la elaboración de sus referencias, promueve catas, visitas al viñedo y actividades que acercan al público la historia, el paisaje y la cultura vitivinícola del Condado de Huelva.