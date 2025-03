El rincón de Sevilla en el que hay que correr para probar alguna de sus torrijas: "Los domingos no queda ninguna"

Solo quedan tres semanas para que dé comienzo una de las fiestas más populares de Andalucía. La Semana Santa. El próximo 11 de abril las calles estarán rebosantes de cofrades que salen a disfrutar del Viernes Dolores.

Pero, mientras que llega y no la fecha, son muchos los que disfrutan de los olores, los sonidos y los sabores de la época cofrade. Para ello, los sevillanos se ponen manos a la obra y preparan torrijas, uno de los dulces semanasanteros por excelencia.

No obstante, también hay quienes prefieren no ensuciarse las manos e ir a su pastelería de confianza a por un buen surtido de este dulce andaluz. Aunque las tradicionales son las que más triunfan, la innovación ha llegado a las torrijas.

Por eso, en Sevilla han aflorado recetas alternativas que dejan babeando a más de uno. La crema de Lotus o la de pistacho están arrasando en la mayoría de comercios de la ciudad. Estos sabores inundan las vitrinas de las heladerías y las pastelerías.

Ahora, el dulce más típico de Semana Santa -con el permiso de los pestiños- también se puede encontrar coronado con estas salsas. Concretamente en el número 11 de la Puerta del Osario, en Cake and Go Sevilla.

Este obrador sevillano se ha hecho famosos en redes sociales gracias a las combinaciones tan curiosas que salen de su horno. Y es que los pasteleros despachan hasta 12 sabores diferentes de torrijas. Desde la más tradicional hasta una receta que mezcla la manzana con el glaseado.

El precio de la unidad va desde los 3,50 euros hasta los 3,90, dependiendo del tipo de la torrija. Todas ellas son completamente caseras y se hacen cada día. Por lo que es el lugar perfecto si lo que se pretende es disfrutar de las recetas de la Cuaresma recién hechas.

La carta de torrijas es bastante extensa. La misma incluye la torrija de dulce de leche y queso, la banoffee -con plátano y chocolate-, la de frutos rojos, la de kinder, la de pistacho y chocolate blanco, la de yema tostada, la de chocolate blanco y filipinos, la de lotus, la de turrón y piñones, la de manzana y glaseado, la de canela y azúcar y la tradicional de miel.

Se agotan rápido

Cada día venden 900 unidades. En muchas ocasiones, por la tarde no queda ninguna de algún sabor. Pasa especialmente con las de nutella, que son las más demandadas, según comentan.

Quienes quieran probar una de las creaciones de Cakes and Go Sevilla conviene ir por la mañana para no quedarse con las ganas. Sobre todo los fines de semana. Cuentan en sus redes que "los domingos a partir de las 18,00 horas no queda ninguna"

Para los que no sean amantes de las torrijas pero si de lo dulce, las pastelería ofrece otras alternativas que no dejarán mal sabor de boca a nadie. Las tartas son una de sus especialidades, al igual que las magdalenas.

Las hay de muchos sabores, pero destacan la de red velvet y las de queso. En su vitrina también hay hueco para otros manjares como las palmeras de pistacho o los brownies de chocolate.

Hueco para lo salado

Además, aquellos que prefieren el salado antes que el dulce también están de enhorabuena. Los maestros pasteleros reservan alguna que otro estante para las opciones saladas como los croissant o los sandwiches.

Por todo esto, Cake and Go Sevilla es uno de los rincones que triunfan entre los sevillanos para disfrutar de los sabores de la Cuaresma. Ya sea de los más tradicionales o algo más innovador.