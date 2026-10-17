Toni Nadal transmitirá la cultura del esfuerzo en la UPO con una conferencia el próximo 27 de octubre

El próximo 27 de octubre Toni Nadal visitará la UPO. Este evento está organizado por la Fundación Cajasol y el CEU San Isidoro.

El que fuera entrenador y tío del tenista Rafael Nadal estará en la Universidad Pablo de Olavide para ofrecer una conferencia sobre el esfuerzo, la superación, la educación, el liderazgo y los valores que nos ayudan a afrontar los retos personales y profesionales.

El empresario visitará por segunda vez la universidad, ya que estuvo allí el 1 de diciembre de 2022. En aquella ocasión, repitió el título de la conferencia: "Todo se puede entrenar", que hace alusión a su libro, el cual lleva el mismo nombre.

Toni Nadal es conocido internacionalmente por su papel como formador y mentor de su sobrino, Rafael Nadal, a quien acompañó durante una parte fundamental de su carrera hasta convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia, acumulando juntos hasta 74 títulos.

Entre estos destacan 16 Grand Slams, 4 Copas Davis y 2 medallas olímpicas. Toni y Rafa han estado juntos durante 27 años, hasta que en 2017 separaron sus caminos.

El encuentro será a las 11:00 en el edificio 31, llamado Paraninfo, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Con esta iniciativa, el Consejo Social refuerza su compromiso con la formación en valores y acerca a la comunidad universitaria referentes que destacan por su trayectoria, su capacidad de inspiración y su experiencia en el desarrollo del talento.

El encuentro busca generar un espacio de reflexión e inspiración en torno a valores como el compromiso, la responsabilidad, la perseverancia y la cultura del esfuerzo, claves para el desarrollo personal, académico y profesional.

Con esta actividad, el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide avanza en su papel como puente entre la universidad y la sociedad, al impulsar acciones orientadas a fomentar el mérito, el trabajo y la excelencia.

Por su parte, Toni Nadal, que ha basado su día a día en la exigencia, la constancia, la humildad y la superación personal, se ha consolidado como un referente que trasciende el ámbito deportivo y empresarial.