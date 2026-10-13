Confirmado por la ley: puedes poner un punto de carga para coche eléctrico en tu plaza sin pedir permiso

La llegada de coches eléctricos no solo significa menos contaminación. Este tipo de vehículos trae consigo una gran pregunta: ¿Puedo cargar mi coche mientras lo tengo aparcado en mi plaza de garaje? La respuesta es sí.

La normativa de propiedad horizontal, la 17.5, te permite instalar un punto de carga en tu sitio de aparcamiento propio. Es decir, si gozas de un lugar de parking privado, no debes pedirle permiso a nadie para colocar una estación de recarga.

Eso sí, debes comunicar previamente la instalación y asegurarte de que se cumplan los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por la legislación vigente.

Además de avisar, el propietario debe hacerse cargo de tanto la obra que suponga la instalación como de todo el consumo que produzca dicho cargador para el automóvil.

Esta regulación hace que la mayoría de instalaciones conecten el cargador directamente con la casa del propietario, lo que permite que el gasto quede reflejado en la factura.

Esta regulación busca facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible, eliminando procesos burocráticos que hasta hace poco hacían que muchas personas se planteasen la compra de un coche o moto eléctrica.