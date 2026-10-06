Antonio, propietario de seis pisos en Sevilla: "Me pagan hasta 1.300 euros por una de ellas; vivo de esto"

Hace poco se ha podido ver cómo el tema de la vivienda ha explotado por toda España, provocando movilizaciones y acampadas en diferentes puntos del país. Antonio es dueño de seis pisos en Sevilla, por los que recibe entre 1.000-1.300 euros al mes.

Según el CIS, el 42,6% de los españoles tienen como principal preocupación la vivienda. En Sevilla, el precio medio del metro cuadrado se encuentra en 13,5 euros, según datos de Idealista, superando los 10,8 y 12 de los dos años anteriores.

Antonio comenta: "Al principio mi idea era dejarle una vivienda a mi hija y otra a mi hijo para que tuvieran algo el día de mañana, pero con el tiempo me di cuenta de que podía vivir de los alquileres y dejar de trabajar".

Asegura que actualmente dispone de una buena pensión y los ingresos de estos apartamentos le permiten vivir tranquilo. "Me pagan hasta 1.300 euros por una de ellas. Yo vivo de esto y tendré pensión"

Antonio recibe un mínimo de 6.000 euros al mes con la recaudación de los alquileres. Lo que empezó siendo un deseo de facilitarle la vida a sus hijos ha terminado siendo una forma de vivir.

Piensa que las casas son una garantía para su futuro: "Yo creo que, dentro de unos años, mucha gente en España no va a tener una pensión como la que tenemos ahora, y por eso, prefiero tener estas viviendas como una garantía para mi futuro"

A día de hoy, zonas como el Distrito Cerro Amate, la Macarena o Torreblanca son considerados como zonas tensionadas.

Una zona tensionada se considera como aquellas en las que el coste medio o de la hipoteca supera el 30% de los hogares de la zona y el precio de alquiler ha subido al menos 3 puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma en los últimos cinco años.

Antonio considera que la vivienda no es solo una inversión a futuro, sino también una seguridad en el presente: "No las veo solo como una inversión, sino como una forma de asegurarme unos ingresos cuando ya no pueda o no quiera trabajar".

El dueño de estas seis viviendas ve como el negocio del alquiler es muy rentable y beneficioso para aquellos que se lo pueden permitir, ya que dice que, de momento "le está funcionando".