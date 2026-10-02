Un 'pasaporte' para 'vivir' Latino América sin salir de Sevilla: diez restaurantes y un premio para los más rápidos

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha, con motivo del Mes de la Hispanidad, una ruta gastronómica que permitirá a los sevillanos acercarse a la cultura latinoamericana a través de su cocina sin salir de la ciudad. La iniciativa cuenta con un pasaporte, sellos y un regalo para los más rápidos.

La iniciativa, que arrancará el próximo 3 de octubre y se desarrollará durante todo el mes, propone un recorrido por diez bares y restaurantes de Sevilla en los que los participantes podrán degustar diferentes propuestas de gastronomía latina.

La actividad pone el foco en la comunidad latinoamericana residente en Sevilla y pretende reforzar los vínculos culturales entre la ciudad y los distintos pueblos de América Latina.

Para ello, los participantes dispondrán de un pasaporte gastronómico que deberán completar a medida que recorran los diez establecimientos incluidos en la ruta.

El funcionamiento es sencillo. Durante el mes de octubre, quienes quieran participar tendrán que acudir a los bares y restaurantes incluidos en el recorrido y consumir en ellos. Por cada establecimiento visitado, recibirán un sello en su pasaporte.

El objetivo es conseguir los diez sellos correspondientes a los diez locales que forman parte de la iniciativa.

Establecimientos

Los establecimientos participantes se encuentran repartidos por distintos puntos de Sevilla, con presencia en zonas como el Centro, la Macarena y otros barrios de la ciudad.

El recorrido incluye Bar Caribe's Guay, en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco, 1; el restaurante La Salá, en la calle José Velázquez Sánchez, 9; Roger's Chiken, en la calle Doctor Jaime Marcos, 3; y el restaurante Quechua, en la calle Aragón, 10.

La ruta continúa por El Pikoteo, en la avenida de la Paz, 81; Il Rico Pollo, en la avenida José María Javierre, 8; Mochika Yu Ku, ubicado en el Mercado de San Gonzalo; y Reencuentro Latino, en la avenida de Hytasa, 71. También participan otro establecimiento Quechua, situado en la avenida de Hytasa, 35, y Nachos y Papas, en la Alameda de Hércules, 45.

La mecánica no exige completar el recorrido en un orden determinado. El requisito para optar al premio es reunir los diez sellos, uno por cada establecimiento participante, tras haber realizado una consumición en cada uno de ellos durante el mes de octubre.

Una vez completado el pasaporte, los participantes deberán comunicarlo a la Federación FAMA a través de WhatsApp, en el número 667 984 169, y entregar posteriormente el pasaporte para que pueda ser comprobado.

La iniciativa tiene además un incentivo para quienes completen primero el recorrido.

Los diez primeros participantes que comuniquen por WhatsApp que ya han conseguido los diez sellos y cuya ruta sea verificada por la Federación FAMA recibirán como premio una cena para dos personas en uno de los bares o restaurantes participantes en la ruta.

De esta forma, la propuesta convierte la celebración del Mes de la Hispanidad en un recorrido gastronómico por distintos sabores latinoamericanos presentes en Sevilla.

Un pasaporte, diez establecimientos y todo un mes por delante para completar una ruta que busca acercar a los sevillanos la gastronomía de una comunidad que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.