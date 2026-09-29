La IX fiesta benéfica de Cuatrogasa recauda 13.000 euros para promover valores humanos entre los jóvenes

El grupo Cuatrogasa celebró en sus instalaciones de Sevilla la IX edición de su fiesta benéfica 'Echa un guante a la juventud', a favor de la fundación Lo Que De Verdad Importa.

La cita superó los 13.000 euros de recaudación, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha. Más de 200 personas participaron en una noche llena de solidaridad, música y diversión.

Los momentos más destacados fueron la tómbola y la subasta. Se acabaron repartiendo más de 200 regalos gracias a las aportaciones de 127 marcas y empresas colaboradoras.

La fundación Lo Que De Verdad Importa se dedica a promover y difundir valores humanos universales en la sociedad mediante proyectos sociales, congresos y recaudaciones.

Esta organización colabora con el grupo Cuatrogasa, el cual se dedica a la producción de útiles y soluciones de higiene tanto para el hogar como para otras empresas.

Durante el evento, este grupo anunció que será patrono de la fundación Lo Que De Verdad Importa en Sevilla y que pondrá a su disposición parte de las instalaciones y oficinas.

La recaudación se destinará a apoyar las actividades de esta entidad, entre ellas, sus encuentros dirigidos a jóvenes y el programa 'Tu Historia de Verdad Importa'.

Se trata de una iniciativa que une a jóvenes voluntarios con personas mayores para escuchar sus vivencias y plasmarlas en el libro de su vida.