La banda de techno MEUTE se incorpora al cartel de Insólito: cuándo y dónde actuará

El festival Insólito sigue ampliando la programación de su próxima edición con la incorporación de una de las propuestas más singulares de la escena internacional.

La banda alemana MEUTE actuará el 24 de abril de 2027 en el Cartuja Center CITE, donde presentará su nuevo espectáculo, una combinación de música techno interpretada íntegramente con instrumentos acústicos. Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta.

Fundada en Hamburgo en 2015, MEUTE ha revolucionado el concepto tradicional de banda de música al fusionar metales y percusión con la energía de la electrónica.

Integrada por once músicos y reconocible por sus características chaquetas rojas, la formación ha logrado convertir algunos de los grandes himnos del techno en versiones completamente acústicas, difuminando las fronteras entre la música de club y el directo instrumental.

En poco más de una década, el grupo ha ofrecido más de 750 conciertos en una treintena de países, consolidándose como una de las propuestas más originales del circuito internacional.

Su trayectoria incluye cinco giras por Norteamérica y actuaciones en escenarios de Europa, México, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, además de su paso por festivales de referencia como Coachella, Sziget, Cruïlla, Fusion o Pukkelpop.

También ha agotado las entradas en recintos de gran capacidad como el Zénith de París o el Velodrom de Berlín.

La cita de Sevilla formará parte de la gira de presentación de su próximo álbum de estudio, con el que la banda estrenará un renovado espectáculo en directo.

La nueva producción incorpora una arquitectura lumínica inspirada en la estética de la música electrónica, reforzando una puesta en escena inmersiva que busca potenciar la intensidad de sus conciertos y convertir cada actuación en una experiencia colectiva.