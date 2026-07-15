Pablo (33 años), abogado: "La aceptación de la herencia suele ser irrevocable una vez realizada"

Aceptar una herencia puede parecer, a simple vista, un trámite administrativo más dentro de un proceso inevitable tras el fallecimiento de un familiar. Sin embargo, detrás de esa decisión existen importantes implicaciones legales y económicas que conviene conocer antes de dar cualquier paso.

Así lo explica Pablo Gómez, abogado de 33 años especializado en derecho civil y sucesorio, quien insiste en la importancia de actuar con información y prudencia.

"La aceptación de la herencia suele ser irrevocable una vez realizada", señala el jurista, quien advierte de que muchas personas toman esta decisión sin conocer plenamente el patrimonio heredado o las posibles deudas que también pueden formar parte de la sucesión.

"Es habitual pensar únicamente en los bienes, pero una herencia incluye tanto los activos como las obligaciones del fallecido", explica.

Según Gómez, uno de los errores más frecuentes es aceptar la herencia de forma precipitada, movidos por la presión familiar o el deseo de resolver rápidamente los trámites.

En esos casos, si posteriormente aparecen deudas importantes, el heredero puede encontrarse con una situación económica mucho más complicada de la esperada.

Por ello, recomienda realizar un análisis previo del patrimonio antes de formalizar la aceptación. Esto implica recopilar información sobre inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, préstamos, avales y cualquier otra obligación pendiente que pudiera existir. "Conocer la situación patrimonial completa permite tomar una decisión con mayor seguridad", afirma.

El abogado recuerda que el ordenamiento jurídico contempla distintas formas de aceptar una herencia. Además de la aceptación pura y simple, existe la posibilidad de hacerlo a beneficio de inventario, una fórmula que limita la responsabilidad del heredero frente a las deudas hereditarias. "Esta opción puede resultar especialmente recomendable cuando existen dudas sobre el alcance real del patrimonio del fallecido", explica.

Otro aspecto que suele generar dudas entre los ciudadanos es el plazo para decidir. Aunque la legislación no establece un periodo único para aceptar una herencia en todos los supuestos, sí existen procedimientos mediante los cuales otras personas interesadas pueden requerir al heredero para que manifieste si acepta o renuncia.

"No siempre es conveniente dejar pasar el tiempo sin asesoramiento, porque determinadas actuaciones también pueden tener consecuencias jurídicas", apunta.

Gómez insiste igualmente en la diferencia entre aceptar y renunciar a una herencia. La renuncia, explica, también produce efectos legales relevantes y debe valorarse cuidadosamente. En algunos casos puede responder a la existencia de deudas elevadas, mientras que en otros obedece a una planificación patrimonial o familiar. "Cada situación es distinta y requiere un análisis individualizado", subraya.

Además del componente jurídico, el abogado reconoce que las herencias suelen ir acompañadas de una importante carga emocional. El fallecimiento de un ser querido coincide con decisiones que pueden afectar al patrimonio familiar durante años. "Es comprensible que muchas personas quieran resolverlo cuanto antes, pero precisamente en esos momentos conviene contar con asesoramiento profesional", comenta.

Para Gómez, la mejor herramienta sigue siendo la prevención. Elaborar un testamento claro durante la vida facilita el reparto del patrimonio y reduce significativamente los conflictos entre herederos. Del mismo modo, quienes reciben una herencia deberían informarse adecuadamente antes de aceptar cualquier documento.

En definitiva, el especialista considera que la información y el asesoramiento jurídico son fundamentales para evitar problemas futuros. "Aceptar una herencia es una decisión que, por regla general, no admite marcha atrás. Por eso merece la pena dedicar tiempo a conocer exactamente qué se está aceptando antes de firmar", concluye.