Ya entró en vigor: Tirar la basura fuera de horario en verano conlleva multas de hasta 750 euros

En Sevilla, un gesto tan cotidiano como sacar la basura tiene un marco horario muy concreto que, si no se respeta, puede salir caro. Con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, depositar los residuos fuera del horario establecido puede conllevar sanciones de hasta 750 euros.

La norma está recogida en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos de Sevilla y afecta, principalmente, a los residuos orgánicos y restos domésticos.

En estos casos, los ciudadanos solo pueden depositar la basura en los contenedores entre las 20:00 y las 23:00 horas, una franja pensada para reducir malos olores, evitar la presencia de residuos durante el calor diurno y mejorar la eficacia del servicio de recogida.

El objetivo de esta regulación es claro: minimizar el impacto ambiental y sanitario que generan los residuos cuando permanecen durante horas expuestos a altas temperaturas, algo especialmente relevante en los meses de verano en la capital andaluza.

El incumplimiento de este horario se considera una infracción leve, pero no por ello irrelevante. Según la normativa municipal, las sanciones pueden alcanzar hasta 750 euros.

Además, en caso de reincidencia o acumulación de infracciones, la falta puede pasar a considerarse grave, con multas que pueden ascender hasta los 1.500 euros.

No todos los residuos están sujetos a este horario estricto. Los contenedores de envases ligeros (amarillo) y papel y cartón (azul) pueden utilizarse sin limitación horaria. En el caso del vidrio, el depósito está permitido entre las 08:00 y las 23:00 horas, con el fin de reducir molestias por ruido en horario nocturno.

La Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) recuerda que estas normas forman parte de un sistema pensado para mejorar la convivencia ciudadana y la limpieza del espacio público.

La recogida de residuos orgánicos se organiza, en general, en horario diurno en la mayoría de barrios, aunque en zonas concretas como el casco histórico puede realizarse durante la noche.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el cumplimiento de los horarios no es una recomendación, sino una obligación recogida en la ordenanza vigente. Por ello, los servicios de inspección pueden actuar en caso de incumplimiento y proponer sanciones.

En la práctica, la norma busca un equilibrio entre la comodidad de los vecinos y la gestión eficiente de los residuos urbanos. Sin embargo, en verano cobra especial importancia debido a las altas temperaturas, que aceleran la descomposición de la basura y agravan los problemas de olores y salubridad.

Con este marco normativo ya en vigor, las autoridades municipales apelan a la responsabilidad ciudadana para respetar los horarios y contribuir al mantenimiento de la limpieza en la ciudad durante los meses más exigentes del año.