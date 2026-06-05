Aitana 'tiñe' la Plaza de España de azul: la catalana protagoniza la primera jornada de la Sevilla más icónica

La Plaza de España de Sevilla se ha 'teñido' de azul. O mejor dicho, la han teñido de azul.

Este jueves ha arrancado la sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest y lo ha hecho por todo lo alto. Aitana ha aterrizado en el monumento de Aníbal González dejando tras de sí un aluvión de gritos, bailes y llantos de todas las edades.

Las puertas del parque María Luisa abrieron a las 20:00 horas, pero cientos de personas esperaban mucho antes. Y es que la catalana, una vez más, ha conseguido 'sold out'.

Lo ha hecho en los dos conciertos que dará en la capital hispalense, algo que, tal y como ella misma ha recordado, solo ha ocurrido una vez: en Valencia.

Mucho antes de que comenzara la cita, ya había un elemento que unificaba al público: el azul.

El título del último álbum de la catalana, ‘Cuarto azul’, así lo requería y sus fans no han dudado en consentirla.

Desde pancartas hasta gafas pasando, como no, por camisetas y purpurina desde los pies hasta la cabeza. También una Aitana de cartón ataviada con un traje de gitana azul.

La actuación de Aitana no dejó indiferente a nadie. Tal y como acostumbra la ‘extriunfito’, el concierto fue un recorrido por algunos de sus éxitos. Todas esas letras que la han hecho convertirse en una de las artistas más escuchadas del pop actual.

Como no podía ser de otra forma, la primera cita de Icónica arrancó con '6 de febrero', una canción que se convirtió en un verdadero himno en la Plaza.

Primero vino un pequeño aperitivo al ritmo de 'Segundo intento' y 'Dumddt', luego la catalana destacó lo "feliz" que estaba por actuar en un sitio tan emblemático, tan icónico, como es la Plaza de España hispalense.

“Sevilla tiene un color especial”, aseguró acarreando el júbilo de todos los asistentes.

Además, por si fuera poco, Aitana inauguró su actuación con una promesa de lo más aclamada: “Voy a venir a la Feria de Abril, y no para la foto, sino para pasármelo bien”.

Y tras un par de elogios a Sevilla comenzó lo que todos esperaban. Miles de personas corearon al unísono todas y cada una de sus canciones.

El ritmo subía y bajaba en una Plaza de España que lo celebró, lo bailó, lo gritó y lo disfrutó.

La catalana no estuvo sola en ningún momento, todos y cada uno de los asistentes entonaron ‘24 Rosas’, ‘Gran Vía’ o ‘Mon Amour’.

‘Cuarto azul’, 'Cuando hables con él', 'No te has ido y ya te extraño' y 'En el centro de la cama' pusieron el toque melancólico que muchos agradecieron.

Mientras que 'La chica perfecta', 'Mi amor' y 'Ex ex ex' añadieron ese toque atrevido que la artista ha ido incorporando en los últimos años a su estilo musical.

Aitana se ha vuelto a entregar a su público y su público se ha vuelto a entregar a Aitana.

La Sevilla más icónica acaba de empezar.