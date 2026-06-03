Confirmado por la Ley del trabajador: Si tu contrato es de 6 horas, es ilegal que hagas horas extras

Miles de trabajadores en España desconocen todavía uno de los aspectos más importantes de la legislación laboral que ampara a los empleados contratados a tiempo parcial. Y es que esta clase de trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, salvo en casos muy concretos establecidos por la ley.

Esto significa que, si una persona tiene un contrato de 6 horas diarias, la empresa no puede obligarle a quedarse más tiempo realizando horas extras tradicionales.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 12, regula específicamente los contratos a tiempo parcial y deja claro que las horas extraordinarias están prohibidas en este tipo de jornadas.

La única excepción contemplada son las situaciones de fuerza mayor, como accidentes, emergencias o daños urgentes que requieran actuación inmediata.

Sin embargo, muchas empresas continúan solicitando a sus empleados que prolonguen su jornada habitual sin respetar los límites legales.

En numerosos casos, estas horas adicionales ni siquiera aparecen reflejadas en la nómina ni se compensan correctamente, una práctica que puede constituir una infracción laboral grave.

La normativa sí permite la existencia de las llamadas “horas complementarias”, pero estas funcionan de forma distinta a las horas extras. Solo pueden realizarse si existe un pacto previo por escrito entre trabajador y empresa y siempre dentro de unos límites legales concretos.

Además, únicamente pueden aplicarse en contratos parciales con una jornada mínima de 10 horas semanales en promedio anual.

Las horas complementarias deben pagarse igual que las horas ordinarias y aparecer reflejadas en la nómina. Asimismo, el trabajador debe recibir un preaviso mínimo de tres días antes de realizarlas, salvo que el convenio colectivo establezca otro plazo.

Los sindicatos y expertos en derecho laboral recuerdan que ningún empleado está obligado a aceptar prácticas ilegales por miedo a represalias. Si una empresa exige horas extras en un contrato parcial sin ajustarse a la ley, el trabajador puede denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo.

Además, la empresa tiene la obligación de registrar diariamente la jornada laboral de sus empleados. Este registro debe incluir el horario exacto de entrada y salida y conservarse durante al menos cuatro años. La ausencia de este control puede derivar en sanciones económicas importantes.

Conocer los derechos laborales es fundamental para evitar abusos y garantizar condiciones de trabajo justas. La legislación española protege de forma expresa a los trabajadores con contratos parciales para impedir excesos de jornada y asegurar que las horas trabajadas sean reconocidas y remuneradas correctamente.