Es oficial: si alquilas una vivienda social podrías acceder a ayudas directas este mismo año

Un cartel que anuncia el alquiler de una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El pasado mes de abril el Gobierno aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Con luz verde a través del Real Decreto 326/2026, el Ejecutivo busca así relajar un tensionado mercado inmobiliario que encadena ya 11 años consecutivos de incrementos de precios.

Para lograrlo, la medida cuenta con una movilización de 23.000 millones de euros destinados a limitar los precios y asentar hogares con condiciones públicas, poniendo sobre la mesa 877 millones de euros adicionales para este mismo año.

Uno de los puntos clave del proyecto es la posibilidad que el Ejecutivo da a los pequeños propietarios para ceder su vivienda al alquiler social.

El objetivo es reactivar estas viviendas que están vacías e incluirlas en el mercado, la Administración también plantea ayudas destinadas a la rehabilitación del inmueble o la accesibilidad del piso. Los caseros podrán percibir hasta 600 euros al mes como incentivo extra.

No obstante, la aplicación no será igual en todo el Estado y dependerá de dos factores. En primer lugar, dado que las competencias de vivienda están transferidas, cada Comunidad Autónoma decidirá sus propios plazos de convocatoria y la gestión de los fondos.

Esto provocará previsiblemente un ritmo desigual, provocando que algunas regiones activen las ayudas este mismo año y otras no.

El impacto real estará estrechamente ligado a la declaración de "zonas tensionadas". En los distritos de grandes capitales como Madrid, Barcelona o Málaga, las autonomías tendrán la potestad de ampliar los techos máximos del programa. Esto permitirá combinar la renta asequible que aporta el inquilino con el incentivo extra, logrando que el casero perciba ingresos totales de hasta 1.000 euros mensuales por piso.

Para poder acogerse a este programa de captación de vivienda, el plan estatal exige además el cumplimiento estricto de tres condiciones de entrada.

La primera de ellas dicta que el inmueble debe haber permanecido vacío durante un mínimo de dos años antes de la convocatoria.

Cumplido ese plazo, el casero deberá cumplir la obligación formal de mantener la vivienda bajo el régimen de alquiler asequible durante al menos cinco años.

Mediante esta fórmula, los propietarios renuncian a fijar los precios de forma libre en el mercado inmobiliario, quedando la renta mensual estrictamente limitada y topada por los baremos que dicte la Administración Pública.

Actualmente, el parque de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en España es uno de los más deficientes de Europa, representando apenas el 2,5% del total frente a la media europea que ronda el 9%.

Con la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Ejecutivo ha fijado el ambicioso objetivo de revertir esta situación financiando la construcción de más de 180.000 nuevos hogares protegidos.

Al sumar estas nuevas edificaciones públicas y blindarlas de por vida bajo criterios de protección permanente, España aspira a duplicar su parque social a corto plazo para aproximarse progresivamente a los estándares de los países vecinos.

Disponer de viviendas con un coste regulado no solo evitaría que estos hogares destinen más del 40% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, sino que les garantizaría una estabilidad financiera básica para cubrir otras necesidades esenciales y mitigar el riesgo de exclusión social.