Confirmado: Si tienes entre 18 y 30 años, Europa te cubre el 100% de los gastos para hacer un voluntariado

La Unión Europea mantiene abierta la convocatoria de su principal red de cooperación para los jóvenes. El Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa oficial que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros y que te permite irte de voluntariado de forma gratuita.

La UE se encarga de cubrir los gastos principales de los participantes como el alojamiento, la manutención, los seguros, la formación y el transporte de ida y vuelta.

Aunque no se trata de un empleo con un sueldo directo, el programa asegura tener el día a día cubierto para que no cueste dinero extra.

A la hora de buscar una plaza, es fundamental no confundir las fechas institucionales con los plazos como participante. Lo fundamental es buscar los proyectos que estas entidades ya tienen aprobados y listos para arrancar.

El plazo de inscripción en el Cuerpo Europeo de Solidaridad está abierto de forma continua los 365 días del año. No existe una fecha de examen única ni un día concreto de apertura de plazas.

El primer paso es la creación de un perfil en la base de datos oficial del Portal Europeo de la Juventud, un trámite que se puede realizar en cualquier momento.

Una vez dentro de la plataforma, tendrás acceso a un buscador de proyectos. Cada voluntario tiene su propia fecha límite de solicitud en función de cuándo empiece la actividad sobre el terreno.

Para poder acceder a estas plazas, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos muy sencillos. Lo principal es la edad, tener entre 18 y 30 años para los proyectos generales y hasta 35 años si te apuntas a los de ayuda humanitaria.

Además, debes tener residencia legal en alguno de los 27 Estados miembros de la UE o en los países socios asociados al programa.

En cuanto a los destinos más populares, los voluntarios españoles suelen decantarse mayoritariamente por países europeos con una gran red de acogida, como Italia, Francia o Alemania.

Sin embargo, la geografía del programa se extiende mucho más allá.

Debido al contexto de la guerra, Ucrania y sus países fronterizos (como Polonia o Rumanía) se han convertido en puntos clave de actuación.

A través de las líneas de ayuda humanitaria y misiones de solidaridad, muchos jóvenes acuden a estas zonas o a campamentos de refugiados para colaborar directamente en el apoyo a las zonas afectadas por la guerra.

Las opciones de colaboración se estructuran de manera flexible, con estancias que duran desde dos semanas hasta un año entero.

El objetivo es doble, por un lado, los voluntarios ayudan de forma directa a las personas que lo necesitan y, por el otro, suman experiencia práctica para su futuro, adquieren nuevas capacidades y perfeccionan el conocimiento de idiomas extranjeros.

Para apuntarte, todo el proceso de inscripción se gestiona a través del portal web oficial del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

La Comisión Europea recuerda que los proyectos están coordinados por organizaciones que han superado los controles de calidad y seguridad de la Unión Europea.