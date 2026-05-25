Los expertos inmobiliarios coinciden: El mismo piso de 80 m² te cuesta hoy 44.000€ más

Comprar una vivienda en España se ha convertido en un desafío financiero histórico.

La crisis de vivienda trasciende las cifras y presiona al Ejecutivo. Con un incremento de 44.000 euros por piso en solo un año, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 nace con el objetivo de frenar la escalada de precios y garantizar el derecho a la vivienda.

Adquirir exactamente el mismo inmueble que hace apenas doce meses exige ahora un desembolso significativamente mayor, consolidando una tendencia que no encuentra techo.

Los datos del último informe inmobiliario del portal Fotocasa confirman el diagnóstico de los expertos, el precio medio de la vivienda en venta ha experimentado una subida interanual del 21,9%.

Este incremento ha catapultado el coste del metro cuadrado en el mercado nacional hasta los 3.089 euros, superando de manera inédita la barrera de los 3.000 euros.

La traducción práctica de este porcentaje es impactante a la par que desoladora.

Un piso estándar de 80 metros cuadrados se oferta actualmente en España por un precio medio de 247.082 euros. En el mismo mes del año pasado, esa misma propiedad tenía un coste medio de 202.694 euros. La diferencia real es de 44.388 euros más por la misma superficie.

El encarecimiento no es exclusivo de la obra nueva. La vivienda usada también mantiene una presión similar en el mercado.

Según el índice de precios de Idealista, el sector arrancó el año con repuntes del 18,4%, superando su propio tope histórico en los 2.650 euros por metro cuadrado.

Por territorios, la brecha de precios continúa expandiéndose.

La Comunidad de Madrid lidera el encarecimiento rozando los 5.430 euros por metro cuadrado, seguida de cerca por el País Vasco, 3.862 euros, y las Islas Canarias, 3.441 euros.

En el extremo opuesto, Extremadura y Castilla-La Mancha se mantienen como las opciones más asequibles, apenas superando los 1.000 euros por metro cuadrado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha desarrollado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que nace con el objetivo de buscar fórmulas para contener el mercado e incrementar la oferta disponible.

Tras la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, se ha dado luz verde a un programa que triplica su inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido el alcance de los fondos estatales para atajar la emergencia habitacional. Rodríguez ha sido tajante respecto al destino de los recursos del Estado, "Ni un solo euro de esta financiación va a ir dirigido a la especulación"

Las previsiones del sector no apuntan a una tregua a corto plazo.

La escasez de oferta frente a una demanda insaciable mantendrá los precios al alza, consolidando los 3.000 euros por metro cuadrado como el nuevo suelo del mercado y alejando la posibilidad de acceder a una vivienda asequible.

La crisis de vivienda trasciende las cifras y presiona al Ejecutivo. Con un incremento de 44.000 euros por piso en solo un año, el éxito del nuevo Plan Estatal tiene el objetivo puesto en frenar la escalada de precios y garantizar el derecho a la vivienda.