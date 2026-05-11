Los expertos coinciden: un 16% de los andaluces ha intentado acceder a una vivienda sin conseguirlo

Viviendas en construcción en el barrio de Bolueta (Bilbao)- EUROPA PRESS

El acceso a la vivienda en Andalucía se ha convertido en una carrera de obstáculos cada vez más difícil de superar.

Esta es la principal conclusión del análisis detallado del sector en la región, donde el desajuste entre las expectativas de los ciudadanos y la realidad de la oferta disponible ha alcanzado niveles críticos.

Según el informe "Radiografía del mercado de la vivienda en 2026" de Fotocasa Research, el 16% de los andaluces ha intentado comprar o alquilar un inmueble en los últimos doce meses sin conseguirlo.

Esta cifra no es un dato aislado, sino que supone un salto alarmante frente al 12% registrado en el año anterior, evidenciando un mercado que ahoga e impide la posibilidad de que los ciudadanos se establezcan en un hogar .

Este incremento de cuatro puntos porcentuales sitúa a Andalucía en la misma situación de tensión que vive el conjunto del país, donde los porcentajes de éxito y fracaso coinciden exactamente con la media nacional.

La realidad es que, aunque casi tres de cada diez andaluces se han movido este año para buscar casa, el perfil que más está creciendo es el del "demandante inefectivo", aquel usuario que muestra interés por un inmueble pero finalmente se queda con las manos vacías.

Esta situación de bloqueo permanente provoca que, entre la falta de oferta y los precios por las nubes, los andaluces vean “misión imposible” estrenar nuevo hogar.

Esta tendencia es especialmente aguda en el mercado de la compraventa, que es donde se concentra el mayor volumen de intención de búsqueda.

El porcentaje de andaluces que intentó adquirir una vivienda sin éxito pasó del 9% en 2025 al 11% en 2026, aunque llegó a rozar picos del 13% en periodos como el pasado agosto.

En la otra cara de la moneda, el alquiler no se queda atrás.

A pesar de que el volumen de búsqueda es ligeramente menor, la demanda no efectiva de arrendamiento sube del 4% al 5% .

Incluso en opciones tradicionalmente más asequibles, como el alquiler de una habitación en piso compartido, la búsqueda fallida ha subido un punto, situándose en el 2%.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, señala que estos datos son un "síntoma inequívoco" de un mercado tensionado.

Para la experta, el escenario actual muestra un mercado que no permite el flujo natural de la población. "Los ciudadanos quieren moverse, pero el mercado no se lo permite”.

“La falta de vivienda y la escalada de precios son los principales motivos", explica Matos.

Además, por primera vez en años, se observa un distanciamiento real en las preferencias.

Los andaluces apuestan por la propiedad, buscando una estabilidad que el mercado del alquiler no ofrece.

El interés por la compra sube al 17%, mientras que el deseo de alquilar se estanca en el 15% .

Este estancamiento en el arrendamiento es notable si se compara con el histórico de la región, en febrero de 2020, la participación en el alquiler llegaba al 22%, siete puntos por encima de las cifras actuales.