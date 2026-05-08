Ha entrado en vigor: superar el límite de ruido en viviendas implica multas de hasta 3.000 euros

Archivo - Policías locales durante un corte de tráfico.

La convivencia en las comunidades de vecinos en España ha dado un giro drástico este 2026.

Lo que antes terminaba en una simple discusión de pasillo o una llamada de atención del presidente de la comunidad, hoy puede vaciar la cuenta corriente del infractor.

Las nuevas ordenanzas municipales, amparadas en la Ley del Ruido, han endurecido las sanciones en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Castilla y León.

Fijando multas que alcanzan los 3.000 euros para los casos más flagrantes de contaminación acústica doméstica.

Aunque la legislación estatal marca las directrices generales, son los ayuntamientos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao los que han liderado la implementación de estas sanciones máximas.

La normativa es clara, el descanso es un derecho que prevalece sobre el ocio individual.

El umbral que separa la convivencia vecinal de una sanción administrativa se mide en decibelios (dB). Por norma general, en zonas residenciales, los límites se sitúan así. Horario diurno (08:00 a 22:00): Máximo de 35-40 dB. Horario nocturno (22:00 a 08:00): Máximo de 25-30 dB.

El salto hacia los 3.000 euros no es inmediato, es más, existen tres tipos de sanciones.

Primero las infracciones leves, estas se elevan hasta los 750 euros, siempre y cuando se supere en hasta 4 decibelios el límite permitido.

Este tipo de infracción está principalmente asociado a gritos ocasionales, música alta o mudanzas en horarios no autorizados.

Por otro lado las infracciones graves, hasta 1.500 €. Esta falta está principalmente relacionada con fiestas, obras y música muy alta.

La infracción es considerada grave siempre que se supere el límite en más de 7 decibelios o la reincidencia en faltas leves. También se sanciona aquí la obstrucción a los agentes cuando intentan realizar la medición.

Por último las Infracciones muy graves, hasta 3.000 €. Es el tramo que ha encendido las alarmas.

Se aplica por realizar obras mayores fuera de horario de forma reiterada o por superar masivamente los niveles permitidos, poniendo en riesgo la salud física y mental de los vecinos.

No basta con una queja vecinal. Para que una sanción alcance el grado de "muy grave", la Policía Local debe personarse con un sonómetro homologado y certificar que el ruido supera los límites en el periodo nocturno.

La clave en 2026 ya no es solo la hora, sino la intensidad, una televisión a un volumen que impida el sueño ajeno ya no es un asunto privado, sino una infracción que se paga más cara que nunca.