Furor en Sevilla ante la llegada de Rosalía: todo apunta a que será quien protagonice el concierto en el río Guadalquivir

Sevilla no aguanta más la intriga. Desde que se supo que una artista de prestigio internacional sería la protagonista del concierto celebrado en el río Guadalquivir con motivo de la 'premiere' de la serie de Netflix, 'Berlín y la dama de armiño', todo son apuestas.

Aunque al principio sonaron nombres de todo tipo, parece ser que la incógnita empieza a despejarse. Y es que todo apunta a que quien actúe será una de las cantantes españolas más reconocidas en el panorama musical: Rosalía.

Según han indicado cuentas de seguidores de la catalana -que suelen seguirle la pista de manera constante- y otros medios locales, la artista habría aterrizado ya en la capital hispalense en su avión privado.

Lo habría hecho dos días antes de la actuación y uno de la celebración de la 'premiere' de la producción, que tendrá lugar el próximo viernes en Las Setas de Sevilla.

La emoción ha inundado a los fanes de la 'Motomami', quienes no han dudado en mostrar su expectación y alegría a través de redes sociales ante su -parecer ser- inminente llegada.

Será el próximo sábado a partir de las 19:30 horas cuando la fiesta inunde las inmediaciones del río Guadalquivir. Y es que el equipo del 'spin-off' de la Casa de Papel ha montado un macroescenario en el agua.

Además, se han levantado gradas al lado del Muelle del Marqués del Contadero y se ha vallado parte del puente de San Telmo como medida de seguridad.

El 'pre-show' dará comienzo a las 19:30 horas, siendo a las 20:00 horas el momento de la actuación musical.

Posteriormente, tal y como han anunciado los responsables del evento, sobre las 22:30 horas habrá una sorpresa para el público.

Por último, una vez que todo haya terminado, será una 'after-party' la que tome protagonismo.

En cuanto a la forma de ver el espectáculo, cabe destacar que las entradas para ser partícipe sentado -y que eran completamente gratuitas- ya están agotadas, por lo que la única opción es verlo desde otras ubicaciones como el citado puente.