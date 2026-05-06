Los expertos coinciden: no se debe invertir más del 40% del sueldo en pagar suministros básicos

Monedas y billetes de euros - EUROPA PRESS - Archivo

Mantener el equilibrio entre ingresos y gastos se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras en 2026.

Diversos expertos en finanzas personales advierten de que destinar más del 40% del salario a cubrir necesidades básicas, como vivienda, suministros o alimentación, puede poner en riesgo la estabilidad económica de los hogares.

Esta recomendación está alineada con modelos ampliamente difundidos como la regla 50/30/20, popularizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren.

Es una forma de organizar el dinero en tres grandes bloques. El 50% de los ingresos se reserva para gastos esenciales, es decir, aquellos que no puedes evitar; vivienda, suministros, alimentación o transporte.

Ahora bien, dentro de ese 50%, no todos los gastos esenciales tienen el mismo peso ni la misma capacidad de ajuste. La vivienda suele ser el gasto principal y más rígido, mientras que otros como los suministros o incluso la cesta de la compra pueden optimizarse en mayor o menor medida.

El 30% del presupuesto se destina a gastos personales o de ocio, es decir, aquellos que mejoran la calidad de vida pero no son imprescindibles, como viajes, restaurantes, suscripciones o actividades de entretenimiento.

Por otro lado, el 20% restante se reserva al ahorro y la inversión, un bloque clave para la estabilidad financiera que permite crear un fondo de emergencia, alcanzar objetivos futuros y generar rentabilidad a largo plazo.

Organismos como el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística han alertado en informes recientes de que el aumento del coste de la vida, especialmente en vivienda y energía, está empujando a muchas familias a superar ese umbral.

Los hogares españoles destinan de media más del 40% de sus ingresos a gastos básicos como vivienda y suministros.

En los hogares con menores ingresos este esfuerzo puede superar el 50% e incluso acercarse al 90%, reduciendo drásticamente su capacidad de ahorro.

Cuando los gastos fijos absorben la mayor parte del sueldo, se reduce el margen para afrontar imprevistos o planificar a largo plazo.

Expertos del Fondo Monetario Internacional señalan que esta situación incrementa la vulnerabilidad financiera, especialmente en contextos de inflación persistente o incertidumbre laboral.

Factores como el nivel de ingresos, la ciudad de residencia o la situación familiar influyen de forma decisiva.

En grandes núcleos urbanos, donde el precio del alquiler es elevado, como en Madrid, Sevilla o Barcelona este porcentaje puede resultar difícil de cumplir sin ajustes significativos en el estilo de vida.

En este contexto, los expertos recomiendan revisar periódicamente el presupuesto, priorizar gastos esenciales y, siempre que sea posible, aumentar la capacidad de ahorro.

Más allá de cifras concretas, el objetivo sigue siendo el mismo, construir una base financiera que permita afrontar el futuro con mayor seguridad.