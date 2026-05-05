Colas kilométricas en Ikea para hacerse con la estantería exterior metálica más elegante de la temporada

Las colas en IKEA vuelven a ser noticia. Esta vez no se trata de un sofá viral ni de una mesa icónica, sino de una estantería metálica de exterior que ha conquistado terrazas y balcones en toda España.

El fenómeno ha sorprendido incluso a los propios consumidores, que han abarrotado tiendas físicas en busca de uno de los productos más elegantes y asequibles de la temporada.

La protagonista es la estantería LÄCKÖ, un modelo que destaca por su diseño romántico inspirado en el hierro forjado y su versatilidad para interiores y exteriores.

Con un precio de apenas 29,99 euros, se ha convertido en un auténtico objeto de deseo para quienes buscan renovar sus espacios sin realizar una gran inversión.

Su estética ligera y minimalista encaja tanto en terrazas urbanas como en cocinas o pequeños patios.

El éxito no es casual. Este mueble combina funcionalidad y diseño en un formato compacto, mide 92 centímetros de ancho y 76 de alto, con baldas perforadas que evitan la acumulación de agua, lo que la hace ideal para plantas o utensilios de exterior.

Además, cuenta con patas ajustables que permiten mantener la estabilidad incluso en superficies irregulares, un detalle especialmente valorado por quienes la utilizan en balcones o jardines.

Otro de los factores clave de su popularidad es la facilidad de montaje. Muchos usuarios destacan que puede montarse en pocos minutos y sin complicaciones, lo que refuerza su atractivo frente a otros muebles más complejos.

A esto se suma su ligereza, que facilita moverla según las necesidades del espacio, ya sea para reorganizar plantas o adaptar la decoración con el cambio de estación.

Las redes sociales han jugado un papel fundamental en su viralización. Numerosos perfiles de decoración han mostrado cómo esta estantería transforma espacios pequeños en rincones acogedores y funcionales.

El resultado ha sido un efecto llamada que ha disparado la demanda en tiendas físicas, generando largas colas y episodios de falta de stock en algunos puntos de venta.

En un contexto en el que cada vez más personas buscan optimizar sus hogares y aprovechar zonas exteriores, productos como este se convierten en protagonistas.

La combinación de precio accesible, diseño cuidado y practicidad ha vuelto a demostrar la capacidad de IKEA para generar tendencias.

Todo apunta a que esta estantería seguirá siendo una de las imprescindibles del año, consolidándose como una solución versátil que encaja tanto en interiores como en terrazas y balcones.