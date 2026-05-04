Ya es oficial: Este es el último día para solicitar el voto por correo en las elecciones de Andalucía del mes de mayo

Los andaluces están llamados a votar el próximo 17 de mayo, momento en el que se decidirá el futuro político -al menos durante los siguientes cuatro años- del sur de España. Para ello, es muy importante que aquellos que quieran hacerlo por correo tengan muy presente el 7 de mayo, último día para solicitarlo.

Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Manuel Gavira (Vox) son los principales candidatos que optan a ocupar la mayoría de los escaños en el Parlamento de Andalucía.

Para ello, los andaluces tienen que acudir a depositar su voto en las urnas el 17 de mayo. La otra opción para aquellos que durante el día señalado se encuentren lejos de su domicilio o tengan el empadronamiento en una ciudad diferente, podrán hacerlo por correo. Pero, cuidado, porque el voto por correo está limitado por los tiempos.

El proceso para solicitar y emitir el voto por correo en unas elecciones en España está perfectamente regulado, y en el caso de los comicios andaluces del 17M no es una excepción. De hecho, este mecanismo está pensado precisamente para garantizar el derecho al voto de aquellas personas que no pueden acudir físicamente a su colegio electoral.

En primer lugar, hay que tener claro desde cuándo se puede solicitar el voto por correo. El plazo se abre una vez se convocan oficialmente las elecciones y se publica el decreto en el boletín correspondiente.

A partir de ese momento, los electores pueden acudir a cualquier oficina de Correos para tramitar su solicitud. En el caso de estas elecciones andaluzas, este plazo se abrió a finales de marzo, permitiendo así varias semanas para completar el trámite con suficiente antelación.

7 de mayo

Sin embargo, la fecha clave que no se debe olvidar es el 7 de mayo. Ese es el último día para solicitar el voto por correo. Esto significa que cualquier persona interesada en esta modalidad deberá haber realizado su solicitud antes de esa fecha o en la mencionada fecha como tope, ya que no se admitirán peticiones fuera de plazo.

Una vez solicitada la documentación, el siguiente paso es recibir en el domicilio indicado toda la información necesaria para votar: papeletas de las distintas candidaturas, sobres y el certificado de inscripción en el censo.

A partir de ese momento, el elector debe elegir su opción, introducir la papeleta en el sobre correspondiente y remitirlo nuevamente por correo certificado.

13 de mayo

Aquí entra en juego otro plazo fundamental: el envío del voto. Aunque muchas personas piensan que pueden hacerlo hasta el último momento, lo cierto es que también existe una fecha límite para depositar el voto en Correos.

En estas elecciones, ese plazo finaliza unos días antes de la jornada electoral, el 13 de mayo. Esto se debe a que los votos deben llegar a tiempo a las mesas electorales para ser contabilizados el propio día 17.

Es importante subrayar que el voto por correo es gratuito y que todo el proceso está supervisado para garantizar su seguridad y confidencialidad. Además, una vez solicitada esta modalidad, el elector ya no podrá votar de manera presencial en su colegio electoral, por lo que es fundamental completar correctamente todos los pasos.