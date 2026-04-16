Confirmado: el 58% de los propietarios planea subir el alquiler o endurecer las condiciones de los contratos

Cerca del 40% de los contratos de alquiler vigentes en España finalizarán en el corto plazo.

Todo apunta a que el mercado del alquiler en España se enfrenta a un punto de inflexión. A las puertas de un año marcado por el vencimiento masivo de contratos, los datos anticipan un escenario de subidas de precios, mayor exigencia a los inquilinos y una posible reducción de la oferta disponible.

Así lo revela una encuesta elaborada por Fotocasa Research en febrero de 2026, que apunta a un endurecimiento generalizado de las condiciones del arrendamiento en los próximos meses.

Según el estudio, el 32% de los propietarios asegura que incrementará el precio del alquiler cuando finalice el contrato vigente.

A este grupo se suma un 26% que afirma que buscará inquilinos con mayor capacidad económica, lo que en la práctica supone también una subida indirecta de las exigencias.

En conjunto, ambas decisiones reflejan que un 58% de los arrendadores planea revisar al alza las condiciones económicas de sus viviendas.

Contratos que finalizan

Este cambio de tendencia se produce en un momento especialmente delicado para el mercado. Cerca del 40% de los contratos de alquiler vigentes en España finalizarán en el corto plazo, lo que abre la puerta a una reconfiguración significativa de la oferta.

En concreto, el 24% de los propietarios tiene contratos que vencen a lo largo de 2026, mientras que otro 13% indica que expirarán en el plazo de un año.

En total, el 37% de los arrendamientos actuales se renovará —o no— en un periodo máximo de doce meses.

Vender o turismo

Pero la subida de precios no es el único movimiento que contemplan los propietarios. De hecho, más de un tercio de los encuestados (34%) asegura que retirará su vivienda del mercado del alquiler de larga duración cuando finalice el contrato actual.

Esta decisión responde a diferentes estrategias: un 24% optará por vender el inmueble, un 8% lo destinará al alquiler por habitaciones y un 2% lo reconvertirá en apartamento turístico.

Inseguridad inmobiliaria

"En un año clave, en el que cerca del 40% de los contratos de alquiler llegarán a su fin, el comportamiento de los propietarios refleja una creciente falta de seguridad y de confianza en el mercado", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Según Matos, esta retirada de viviendas tendrá consecuencias directas sobre los inquilinos. "El mercado se volverá inevitablemente más restrictivo, elevando las exigencias económicas y limitando el acceso de la gran mayoría de los arrendatarios", advierte.

El estudio también apunta a un cambio de mentalidad entre los propietarios. Aunque en menor medida, un 8% reconoce que se plantea comprar nuevas viviendas como inversión en el futuro, lo que sugiere que, pese a la incertidumbre, el ladrillo sigue considerándose un valor refugio.

Alquiler de vivienda completa

En cuanto al modelo de alquiler predominante, el informe confirma que el arrendamiento de vivienda completa continúa siendo mayoritario en España.

El 97% de los propietarios alquila sus inmuebles como una unidad completa destinada a residencia habitual, frente a solo un 3% que opta por el alquiler por habitaciones.

Sin embargo, las decisiones previstas podrían alterar parcialmente este equilibrio en los próximos años, especialmente si aumenta el número de propietarios que buscan maximizar la rentabilidad dividiendo sus viviendas.