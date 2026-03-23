Es oficial: los perros no pueden estar solos más de 24 horas seguidas según la Ley de Bienestar Animal

Aunque la ley entró en vigor en 2023, muchos ciudadanos siguen sin conocer este punto concreto.

La Ley de Bienestar Animal ha introducido varias obligaciones para los dueños de mascotas en España, pero una de las más desconocidas sigue siendo el límite de tiempo que un perro puede permanecer solo en casa.

La normativa establece que los perros no pueden quedarse sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas, una medida que busca evitar situaciones de abandono temporal y garantizar su cuidado básico.

Aunque la ley entró en vigor en 2023, muchos ciudadanos siguen sin conocer este punto concreto, que forma parte de las prohibiciones recogidas en la normativa estatal.

La medida pretende asegurar que los animales reciban atención regular, alimentación adecuada, agua, paseo y control de su estado de salud.

Desde el ámbito de la protección animal, la norma se valora como un avance importante. Marta Muñoz, trabajadora de una protectora de animales, explica que esta situación es más común de lo que parece.

En la práctica

"Hay personas que creen que dejar al perro un fin de semana solo con comida y agua es suficiente, pero eso puede generar ansiedad, estrés e incluso problemas de salud", señala.

Muñoz asegura que en las protectoras se encuentran con casos derivados precisamente de este tipo de prácticas.

"Muchos perros llegan porque los dueños no podían atenderlos correctamente o los dejaban solos demasiado tiempo. La ley intenta prevenir esas situaciones antes de que el problema sea grave", añade.

La trabajadora destaca que la medida no pretende sancionar a quienes trabajan o pasan horas fuera de casa, sino evitar la falta de atención prolongada.

"No se trata de que no puedas salir o trabajar, sino de que el animal tenga supervisión. Si te vas de viaje o vas a estar fuera más de un día, alguien debe pasar a verlo, sacarlo o cuidarlo", explica.

Responsabilidad

Otro de los objetivos de esta regulación es concienciar sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.

"Tener un perro no es solo darle comida, también necesita compañía, ejercicio y cuidados diarios. Esta norma ayuda a que la gente entienda que son seres vivos que dependen de nosotros", afirma Muñoz.

En la práctica, la ley obliga a los propietarios a organizarse si van a estar fuera de casa durante más de 24 horas, ya sea recurriendo a familiares, cuidadores, residencias caninas o servicios de paseo.

Para las protectoras, esta medida supone un paso adelante en la cultura del bienestar animal en España.

"Cuanto más se conozca la ley, menos casos de abandono o negligencia veremos. La clave está en la información y en la responsabilidad", concluye Marta Muñoz.

Con esta regulación, la legislación española refuerza la idea de que los animales de compañía requieren atención continua y cuidados adecuados, situando el bienestar del perro en el centro de las obligaciones de sus propietarios.