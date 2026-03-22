Confirmado por la Junta: Andalucía recibirá 2,2 millones en ayudas para impulsar startups y la innovación abierta

Una partida de 1,04 millones de euros estará dirigida a centros especializados en incubación y aceleración de startups.

La Junta de Andalucía ha confirmado la convocatoria de nuevas ayudas por un total de 2,2 millones de euros destinadas a reforzar el ecosistema emprendedor y tecnológico de la región.

La medida, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, busca acelerar el desarrollo y la consolidación de empresas innovadoras, con fondos procedentes del Programa Andalucía Feder 2021-2027.

Según la Junta, las ayudas se estructurarán en tres líneas principales, que se pondrán en marcha durante la primavera.

La primera línea contará con 1,04 millones de euros y estará dirigida a centros especializados en incubación y aceleración de startups.

El objetivo es incrementar el número de empresas tecnológicas en incubadoras, ampliando sus capacidades de mercado y fortaleciendo su conexión con clientes e ingresos.

Segunda línea

La segunda línea, con 860.000 euros, se centrará en apoyar iniciativas empresariales de nueva creación.

Este programa permitirá a emprendedores acceder a formación y capacitación mientras participan en procesos de incubación y aceleración, ofreciendo también oportunidades de "segunda oportunidad" a quienes buscan relanzar proyectos previos.

Ambas líneas se gestionarán mediante concurrencia no competitiva, según precisan las bases.

Tercera línea

El tercer bloque, con una dotación de 300.000 euros, financiará retos de innovación abierta planteados por empresas consolidadas.

Este programa, en régimen de concurrencia competitiva, fomentará la colaboración entre startups y compañías establecidas para desarrollar soluciones innovadoras en sectores como la seguridad, la defensa o el medio ambiente.

La Junta subraya que estas ayudas buscan promover el emprendimiento de base tecnológica y facilitar el acceso a financiación, un obstáculo identificado para el 64,3% de las pymes y autónomos andaluces en 2024, según el último informe de Garantía sobre financiación empresarial.

Estas subvenciones se suman a los 11,4 millones de euros ya destinados por la Consejería de Universidad a través de la iniciativa ‘InnovAndalucía’, con la que se pretende consolidar proyectos de innovación empresarial y fortalecer la colaboración entre startups y empresas consolidadas en la región.

Con esta convocatoria, la Junta refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y el emprendimiento, ofreciendo recursos clave para el crecimiento de empresas con alto potencial y la generación de soluciones innovadoras en Andalucía.