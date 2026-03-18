Ya es oficial: las comunidades de vecinos pueden prohibir pisos turísticos según la Ley de Propiedad Horizontal

Las comunidades de propietarios cuentan con un respaldo legal claro para limitar o incluso prohibir la actividad turística en sus edificios.

La clave está en la interpretación y aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que refuerza el papel de las juntas vecinales en la toma de decisiones sobre el uso de los inmuebles.

En concreto, la normativa establece que las comunidades pueden acordar restricciones al alquiler turístico mediante mayorías cualificadas.

El artículo 17.12 de la LPH recoge expresamente esta posibilidad al señalar que "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad de alquiler turístico requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación".

Este punto ha sido clave para despejar las dudas jurídicas que durante años han rodeado esta cuestión.

Condiciones específicas

Además, la ley permite no solo limitar, sino también establecer condiciones específicas. Por ejemplo, imponer recargos en los gastos comunes a quienes destinen su vivienda a este uso.

La propia ley también deja claro el alcance de estas decisiones. Según el mismo artículo, "estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos", lo que significa que aquellos propietarios que ya ejercían la actividad antes de la aprobación comunitaria podrán seguir haciéndolo, salvo que la normativa autonómica o municipal disponga lo contrario.

Este matiz es importante, ya que busca equilibrar los derechos adquiridos con las nuevas necesidades colectivas.

Regulaciones

El debate sobre los pisos turísticos ha sido especialmente intenso en ciudades con alta presión turística como Sevilla.

Ayuntamientos y comunidades autónomas han aprobado regulaciones específicas, pero la intervención de las comunidades de vecinos añade un nivel adicional de control.

En este sentido, la LPH reconoce la capacidad de autorregulación interna de los edificios, reforzando la autonomía de los propietarios.

No obstante, los expertos advierten de que estas decisiones deben tomarse siguiendo escrupulosamente los procedimientos legales.

La convocatoria de la junta, la correcta inclusión del punto en el orden del día y el cumplimiento de las mayorías exigidas son aspectos fundamentales para evitar impugnaciones.

Como recuerda la ley, "los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este artículo obligan a todos los propietarios", lo que subraya la importancia de actuar conforme a derecho.

Por otro lado, el escenario también plantea interrogantes. Algunos propietarios consideran que estas limitaciones pueden afectar al valor de sus inmuebles o a su libertad de uso.

Sin embargo, otros defienden que se trata de una medida necesaria para preservar el carácter residencial de los edificios y garantizar la convivencia.