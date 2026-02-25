Confirmado por la US: la Facultad de Farmacia realizará revisiones generales de la visión gratis en esta fecha

Los especialistas recuerdan la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, incluso en personas que no presentan síntomas.

La comunidad universitaria y el público externo podrán beneficiarse de revisiones optométricas gratuitas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla entre el 17 de febrero y el 7 de abril de 2026.

Esta iniciativa forma parte de las actividades formativas y de atención sanitaria básica desarrolladas en los Gabinetes de Optometría, situados en la tercera planta de la Facultad de Farmacia, y estará realizada por estudiantes del Máster en Optometría Clínica y Contactología Avanzada bajo la supervisión de profesorado especializado.

Las revisiones tienen como objetivo detectar posibles problemas visuales de forma temprana y promover el cuidado preventivo de la salud ocular.

La actividad está abierta tanto a miembros de la comunidad universitaria —personal docente e investigador (PDI), personal técnico y de gestión (PTGAS) y alumnado— como a personas externas a la institución.

La organización de estas consultas responde al interés de la universidad por impulsar la formación práctica del alumnado de posgrado al tiempo que ofrece un servicio social a la ciudadanía.

Los usuarios podrán elegir entre dos tipos de consulta. Por un lado, la consulta de optometría permite realizar una revisión general de la visión, evaluando parámetros como agudeza visual, estado refractivo o posibles alteraciones funcionales.

Por otro, la consulta de contactología está orientada a la adaptación y seguimiento del uso de lentes de contacto, incluyendo opciones de lentes especiales para necesidades visuales específicas.

Para acceder a este servicio es imprescindible solicitar cita previa a través del portal institucional habilitado por la universidad. Las citas pueden reservarse en el enlace https://institucional.us.es/cprevias/

, seleccionando como ubicación la Facultad de Farmacia y el tipo de consulta deseada.

La universidad ha informado de que las citas se activan aproximadamente con tres semanas de antelación. Durante el proceso de confirmación de la cita, el usuario deberá firmar de forma telemática el consentimiento informado correspondiente.

Los especialistas recuerdan la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, incluso en personas que no presentan síntomas, ya que muchos problemas oculares pueden desarrollarse de forma silenciosa en sus primeras etapas. La detección precoz de anomalías visuales facilita tratamientos más efectivos y contribuye a mantener una buena calidad de vida.

Iniciativas como esta refuerzan el compromiso de la Universidad de Sevilla con la formación práctica de sus estudiantes y la promoción de la salud visual en la sociedad. Asimismo, se recomienda a los interesados reservar su cita con suficiente antelación debido a la alta demanda esperada durante el periodo de actividad.