Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las vacaciones hay que disfrutarlas, no se pueden pagar con dinero

Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno. Imagen de archivo

El derecho a las vacaciones retribuidas es uno de los pilares fundamentales de la legislación laboral española y está claramente recogido en el Estatuto de los Trabajadores (ET).

Tal y como establece el artículo 38, "el trabajador tiene derecho a un periodo anual de vacaciones retribuidas, cuya duración no podrá ser inferior a treinta días naturales".

Lo que muchos empleados desconocen es que estas vacaciones no pueden sustituirse por compensación económica, salvo en casos específicos de extinción del contrato.

La normativa laboral española protege el descanso efectivo del trabajador, porque su finalidad no es únicamente económica, sino también de recuperación física y psicológica.

Así lo aclara el propio Estatuto de los Trabajadores: "salvo que se extinga la relación laboral, las vacaciones no podrán ser sustituidas por una compensación económica".

Esto significa que, aunque un trabajador desee cobrar sus vacaciones en lugar de disfrutarlas, la ley no lo permite.

La excepción se da únicamente cuando el contrato finaliza antes de que el trabajador haya podido disfrutar del tiempo de descanso correspondiente, en cuyo caso se procede al pago proporcional.

Común acuerdo

El artículo 38 también establece que el disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. Esta disposición garantiza que la planificación del descanso sea consensuada, evitando que la empresa imponga unilateralmente las fechas o presione para que se renuncie a ellas.

En caso de desacuerdo, los convenios colectivos pueden establecer reglas específicas sobre cómo se asignan las vacaciones, pero la naturaleza del derecho permanece inalterable: el descanso debe ser disfrutado, no monetizado.

Expertos en derecho laboral recuerdan que esta protección busca evitar que los trabajadores vean comprometida su salud y bienestar por razones económicas.

"Las vacaciones son un derecho irrenunciable del trabajador, protegido tanto por el Estatuto de los Trabajadores como por la jurisprudencia de los tribunales laborales", explica María López, abogada especializada en relaciones laborales.

"El objetivo es asegurar un período de descanso efectivo, y la ley es clara: no se puede sustituir por dinero salvo cuando termina la relación laboral", añade.

La confusión entre trabajadores y empresas suele surgir cuando se habla de finiquitos. En este caso, la ley sí contempla que las vacaciones no disfrutadas se abonen en el momento de la finalización del contrato, pero subraya que se trata de una compensación por no haber podido disfrutarlas, no de un sustituto del derecho al descanso mientras el empleo está activo.

El incumplimiento de estas disposiciones puede tener consecuencias legales importantes. Los tribunales han reiterado que cualquier intento de pagar al trabajador en lugar de permitirle disfrutar de sus vacaciones mientras mantiene su relación laboral constituye una vulneración de los derechos laborales.