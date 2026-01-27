Llega a Sevilla la cafetería con los dulces estrella de la Semana Santa: "La receta de la abuela pero reinventada"

Las Torrijas de la Yaya llegan a Sevilla con una propuesta reinventada EP

Comer torrijas en Sevilla dejará de ser un placer exclusivo de la Cuaresma. La capital hispalense acoge este jueves, 29 de enero, lainauguración de una nueva cafetería que promete desafiar al calendario y a las costumbres locales.

Bajo el nombre de Las Torrijas de la Yaya, este establecimiento abre sus puertas con una propuesta clara: convertir el dulce más tradicional de la Semana Santa en un reclamo disponible durante los 365 días del año.

El nuevo local está situado en una ubicación estratégica del centro de la ciudad, concretamente en la calle Alfonso XII. El establecimiento se encuentra en el entorno de la plaza del Duque y, tal y como destacan sus propios impulsores para situar al visitante, a "solo cinco minutos de Sierpes".

Se trata de una apuesta decidida por desestacionalizar un producto profundamente arraigado en la cultura popular, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutarlos sin necesidad de esperar a la llegada de la primavera.

Desde las redes sociales del nuevo negocio han lanzado una declaración de intenciones que justifica su apertura: "Esto está demasiado bueno como para comerse solo en Semana Santa", explican.

La filosofía del proyecto busca el equilibrio entre la nostalgia culinaria y la innovación visual. Según explican desde el nuevo local, la base del producto es "la receta de la abuela, el pan mojado en leche y la cocina que huele a casa", pero sometida a una reinvención.

Esta actualización del clásico incluye propuestas visuales y gustativas que se alejan de lo convencional. La carta anuncia el uso de "panes de colores" y la incorporación de "toppings imposibles", transformando la austeridad típica de la receta conventual en una experiencia gastronómica contemporánea diseñada también para el consumo visual en redes.

Elaboración

La torrija se mantiene como el postre por excelencia de la Semana Santa. Su elaboración consiste en una rebanada de pan, habitualmente del día anterior para que aguante la inmersión, que se empapa en leche o vino. Posteriormente se reboza en huevo, se fríe en aceite caliente y se endulza con azúcar, canela o miel.

Aunque hoy es un icono festivo, sus orígenes documentados se remontan a la antigua Roma. Curiosamente, siglos más tarde, concretamente en el XV, su consumo se popularizó no por motivos religiosos, sino médicos.

Era considerado un alimento energético indicado para ayudar a las mujeres a recuperarse tras el parto. Las variantes más comunes en la actualidad incluyen las de vino, a menudo elaboradas con Pedro Ximénez, y las que se terminan bañadas en un almíbar de miel y agua.

Repostería típica de Semana Santa

La llegada de Las Torrijas de la Yaya pone de actualidad el extenso catálogo de repostería de la ciudad. Junto a la torrija, la Semana Santa sevillana cuenta con un rico recetario que llena cada año los escaparates de las confiterías y los tornos de los conventos de clausura.

Entre los acompañantes habituales destacan los pestiños, masas de harina fritas con ajonjolí o sésamo y bañadas generosamente en miel.

También ocupa un lugar destacado la leche frita, un postre cremoso de masa cocida que se deja solidificar antes de freírse.

La oferta tradicional se completa con los roscos fritos, similares a las rosquillas pero con una masa más densa y aromática, a menudo con un toque de anís, que ahora compartirán protagonismo con las nuevas torrijas de esta cafetería.