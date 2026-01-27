Confirmado por la Junta: anuncian casi 500 nuevas plazas para los mayores en situación de dependencia

Un respiro necesario para cientos de familias en la provincia de Sevilla. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha dado un paso decisivo este lunes para aliviar la presión asistencial que sufren los mayores.

La administración autonómica ha confirmado la concertación inmediata de 469 nuevas plazas públicas, destinadas tanto a la atención residencial como a centros de días y de noche.

Se trata de una medida estratégica diseñada para reforzar la red de protección social y responder a la demanda de los usuarios en situación de vulnerabilidad.

El movimiento del Gobierno andaluz responde a un análisis pormenorizado de la lista de espera actual. Según la información facilitada por el Ejecutivo, la asignación de estos recursos no ha sido aleatoria, sino quirúrgica.

La Junta ha utilizado los datos de sus sistemas de gestión para identificar con exactitud dónde se concentran las personas beneficiarias que aguardan un recurso, distribuyendo así la ayuda allí donde la necesidad es más urgente y los datos de demanda son más altos.

Conciliación familiar

El desglose de esta ampliación revela una apuesta significativa por la estancia diurna, vital para la conciliación familiar.

Del total anunciado, 280 plazas corresponden a centros de día repartidos en siete localidades, mientras que las 189 restantes se integran en centros residenciales .

En conjunto, la inyección de recursos alcanza a 19 municipios sevillanos, ampliando el mapa de cobertura social en la provincia.

María Luisa Cava, delegada territorial de Inclusión Social en Sevilla, ha valorado el impacto humano de esta medida.

Para la responsables política, estas plazas "permiten avanzar hacia un modelo de atención más cercano, más humano y adaptado a las necesidades reales de las personas dependientes de la provincia".

La delegada no ha pasado por alto el complejo contexto económico en el que se produce este anuncio. Cava ha reivindicado el esfuerzo presupuestario realizado para fortalecer la red pública "pese a la infrafinanciación que sufre Andalucía", atribuyendo el logro a la "firme apuesta" del Ejecutivo de Juanma Moreno por la mejora continua de los servicios públicos esenciales.

Nuevas incorporaciones

La Consejería ha detallado que seis nuevas entidades acceden por primera vez al concierto social, lo que permite abrir nuevos centros de día en puntos estratégicos: las localidades de Alcalá de Guadaíra y Sevilla capital sumarán dos cada una, mientras que Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa incorporan uno respectivamente.

La distribución territorial del refuerzo es extensa. En el apartado de centros de días, el incremento beneficia a los vecinos de Dos Hermanas, Lebrija, Tomares, Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Isla Mayor y Villamanrique.

Por su parte, la oferta residencial se refuerza en una larga lista de municipios: Villanueva del Río y Minas, Tomares, Sevilla, Dos Hermanas, Sanlúcar la Mayor, San Juan de Aznalfarache y Salteras.

También se suman camas en Palomares del Río, Montellano, Lebrija, La Puebla de Cazalla, La Algaba, Huévar, Espartinas, Alcalá de Guadaíra, Castilleja de la Cuesta y Burguillos.

El objetivo final, según ha reiterado la delegada territorial, es doble: reducir las listas de espera de forma efectiva y garantizar una mayor cobertura a quienes dependen de estos recursos para su bienestar diario.