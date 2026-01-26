Ni lunares, ni mantoncillo: este es el modelo de traje que arrasará esta Feria de Abril de Sevilla 2026

We Love Flamenco, la cita más esperada de la moda flamenca ha llegado a su fin, pero ha dejado a su paso toda una ristra de grandes diseños que triunfarán en el Real de la Feria de Sevilla 2026. Eso sí, ni lunares, ni mantoncillos; este año los modelos se reinventan.

Aunque hayan sido y sigan siendo los reyes de los vestidos de flamenca, los lunares están comenzando a hacerse un lado para dar paso a nuevas tendencias. Y no es que hayan pasado de moda, es que la industria está siempre al acecho de nuevas fórmulas que sean capaces de marcar la diferencia.

En este año 2026 es el caso de los estampados y los relieves. Ya sean de flores o con motivos arquitectónicos, pero lo cierto es que las pasarelas de We Love Flamenco se ha llenado de vestidos con colores muy llamativos con formas mucho más abstractas y amplias que un lunar.

Los nuevos diseños que triunfarán son de colores llamativos, como el verde esperanza, el rosa fucsia o el amarillo intenso, tonos que no pasan desapercibidos y que aportan frescura a una moda profundamente ligada a la tradición.

Son propuestas que buscan destacar a simple vista, sin necesidad de recargar el conjunto con elementos adicionales. De hecho, los diseños apuestan por una estética más limpia, en la que el protagonismo absoluto recae en el color y en el patrón del tejido.

En cuanto a las siluetas, se observa una clara tendencia hacia líneas más depuradas. Los volantes siguen presentes, pero se reinterpretan: aparecen de forma más contenida, estratégicamente colocados y con menos volumen que en temporadas anteriores.

Esta decisión no solo estiliza la figura, sino que también aporta movimiento sin restar comodidad, un aspecto cada vez más valorado por las flamencas que pasan largas horas en el Real.

Otro de los cambios más evidentes lo encontramos en los escotes. Se deja atrás el clásico escote de pico para dar paso a formas asimétricas y desiguales, que rompen con la simetría tradicional y aportan un aire más contemporáneo.

Escotes desiguales, cuellos bardot reinterpretados o combinaciones de diferentes alturas se convierten en una de las grandes apuestas de los diseñadores para esta temporada.

Las mangas también juegan un papel fundamental. Desde mangas largas ajustadas hasta otras con ligeros frunces o transparencias, el objetivo es aportar personalidad sin sobrecargar el diseño. En algunos casos, incluso desaparecen por completo, dando lugar a vestidos sin mangas que resultan ideales para los días más calurosos de feria.

En lo que respecta a los tejidos, se imponen materiales con cuerpo y textura. El uso de telas con relieve, bordados integrados o acabados satinados refuerza la idea de que menos es más. Se trata de vestidos que no necesitan complementos excesivos para brillar, ya que el propio tejido actúa como elemento diferenciador.

Así, la moda flamenca de 2026 demuestra que tradición y vanguardia no están reñidas. We Love Flamenco se despide dejando claro que el futuro del traje de flamenca pasa por la innovación, el color y la reinterpretación de los códigos clásicos, manteniendo siempre la esencia que lo convierte en una prenda única y reconocible en todo el mundo.