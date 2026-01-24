Ya es oficial: esto son los requisitos para que los deportistas de Sevilla reciban hasta 15.000€

Un balón de oxígeno de hasta 15.000 euros por deportista. Esa es la cifra clave de la nueva iniciativa que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha para respaldar a la élite deportiva de la ciudad.

El objetivo es claro: que la excelencia competitiva no se vea frenada por la falta de recursos económicos. Por primera vez, el Consistorio hispalense, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha activado una línea de subvenciones directas destinadas específicamente a cubrir los gastos de los deportistas olímpicos y paralímpicos de la Hispalense.

Esta medida, que marca un hito en la gestión deportiva municipal, busca aliviar la carga que soportan los atletas en su camino hacia la competición más exigente del mundo.

La convocatoria nace con un presupuesto total de 50.000 euros y tiene un carácter retroactivo y de futuro inmediato.

Está dirigida a quienes participaron en los recientes Juegos Olímpicos de Verano de París y a quienes preparan su asalto a las medallas en los Juegos de Invierno Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

Requisitos

Para acceder a este importe máximo de 15.000 euros por solicitud, el IMD ha establecido unos criterios técnicos muy definidos.

La ayuda no es universal, sino que se centra en el deporte de base y amateur que compite al máximo nivel. Por ello, la subvención tiene por objeto apoyar exclusivamente a deportistas de modalidades no profesionales.

Además, los solicitantes deben cumplir con dos condiciones administrativas ineludibles: poseer una licencia federativa en vigor y, fundamentalmente, militar en un club cuya sede social se encuentre en Sevilla capital.

De esta forma, el gobierno municipal busca que la inversión repercuta directamente en el tejido asociativo de la ciudad.

Las bases reguladoras ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno del iMD y su oficialidad quedó ratificada con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP).

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado la importancia de esta iniciativa, enmarcándola dentro de una estrategia más amplia de apoyo al deporte de alto rendimiento.

Según el regidor, con este paso "se da cumplimiento a otro compromiso electoral y se incrementa el apoyo del Ayuntamiento al deporte y a los deportistas de Sevilla".

Baloncesto Sevilla 360

Sanz ha recordado que esta medida no llega sola. "Por primera vez en la historia de esta ciudad hemos lanzado una línea de subvenciones para los equipos de élite, hemos reforzado también el apoyo a los clubes de alta competición y acabamos de impulsar el proyecto Baloncesto Sevilla 360", ha explicado.

Ahora, a este ecosistema de ayudas se añade, "también por primera vez en la historia del consistorio", este soporte específico para los representantes olímpicos.

La justificación de esta inversión pública reside, según el primer edil, en el retorno inmaterial que estos atletas ofrecen a la capital andaluza.

"Nuestros deportistas de élite, y en especial los olímpicos y paralímpicos, están entre los mejores embajadores que tiene nuestra ciudad", ha asegurado Sanz.

Desde el Ayuntamiento tienen claro que la institución debe "acompañarlos y apoyarlos en todo lo posible" para garantizar que sigan representando a Sevilla "al más alto nivel" en los estadios y pistas de todo el mundo.