El mejor pueblo para comprar vivienda en Sevilla: a 1 hora del centro y casi un 70% más barato que en la capital

El municipio registra un precio medio de la vivienda de 900€ por metro cuadrado EP

Comprar una vivienda cerca de Sevilla se ha convertido en un reto para muchas familias. Sin embargo, a poco más de una hora de la capital, un municipio de la provincia rompe la tendencia y ofrece precios muy por debajo del mercado sevillano.

Marchena se sitúa como el municipio con la vivienda más barata de la provincia, con un precio medio de 900 euros por metro cuadrado.

Esta cifra supone casi un 70% menos que el precio de Sevilla capital, donde el metro cuadrado alcanza los 2.784 euros, según un informe de Fotocasa correspondiente a diciembre de 2025.

El municipio marchenero no solo destaca por su bajo precio. La localidad se encuentra a aproximadamente una hora del centro de Sevilla y cuenta con buenas conexiones por carretera y ferrocarril. La A-92 y la línea ferroviaria Sevilla-Málaga facilitan el acceso diario desde la capital.

Marchena cuenta con una población cercana a los 20.000 habitantes y una amplia extensión de 377 kilómetros cuadrados.

La economía local se apoya principalmente en la agricultura, con especial protagonismo del olivar y el cereal, gracias a las tierras fértiles regadas por el río Corbones.

Patrimonio histórico

El casco histórico de Marchena conserva uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de la Campiña sevillana.

El recinto amurallado, de origen hispanomusulmán, rodea el antiguo barrio de San Juan y mantiene 35 torres en buen estado de conservación.

Entre sus accesos destacan la Puerta de Morón y la Puerta de Sevilla, también conocida como Arco de la Rosa, uno de los símbolos más reconocibles del municipio.

La plaza Ducal concentra parte de la vida histórica y social del pueblo. Este espacio acogió durante siglos actos religiosos, mercados y celebraciones populares. En uno de sus frentes se levanta el antiguo Ayuntamiento, cuya construcción finalizó en 1713.

Su gastronomía

La gastronomía local refuerza el atractivo del municipio. El mollete, la manteca colorá y las tortas de manteca forman parte de una tradición culinaria muy arraigada.

Platos como la sopa de tomate, las espinacas o el cocido marchenero completan una oferta que se mantiene viva en bares, restaurantes y conventos.

Con precios muy por debajo de Sevilla capital y un importante patrimonio histórico, Marchena se consolida como una alternativa residencial asequible dentro de la provincia.