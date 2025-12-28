Antonio David (28 años), educador físico: "Una sesión de entrenamiento cuesta 5€, igual que un desayuno fuera de casa"

Antonio David Sánchez, educador físico de 28 años y actual director del centro Vidafit en la localidad sevillana de Lora del Río desde hace un mes y medio, ha explicado a EL ESPAÑOL de Sevilla cuáles son las claves para incorporar el deporte a la vida cotidiana.

El experto ha querido realizar una comparativa económica directa para defender que entrenar de forma regular es una inversión en salud tan accesible como cualquier gasto cotidiano: "Una sesión de entrenamiento cuesta 5€, igual que un desayuno fuera de casa", afirma.

Antonio David detalla también los tiempos necesarios para que una persona que empieza desde cero comience a notar resultados reales. El especialista aclara que la respuesta corporal depende de múltiples factores condicionantes, entre los que enumera la genética, la frecuencia de entrenamiento, la actividad diaria o la experiencia previa del individuo.

A pesar de estas variables, Sánchez establece una horquilla temporal concreta: "La mayoría de las personas notan cambios visibles y medibles entre las 8 y 12 semanas", aclara.

El experto insiste en que esto ocurre siempre que el usuario mantenga una rutina adecuada tanto de entrenamiento como de alimentación: "No es una cifra mágica, pero sí realista para la mayoría de casos", explica.

El director de VidaFit destaca que, para lograr avances físicos reales más allá de "mantenerse", basta con entrenar "2-3 veces por semana" mediante trabajo de fuerza y resistencia.

A esto añade un consejo que repite a todos sus alumnos del centro: "Empieza pequeño, pero empieza". Utiliza la metáfora de la "bola de nieve" de poco tamaño que, con la constancia y la suma de hábitos, crece poco a poco hasta consolidarse.

Personas mayores

Antonio David también pone el foco en los beneficios del ejercicio para las personas mayores. Destaca dos ventajas principales: "La reducción del riesgo de caídas, uno de los grandes problemas en estas edades, y el aumento de la longevidad en calidad, no solo en cantidad", comenta.

El objetivo, según explica, "radica en llegar a edades avanzadas con más autonomía, fuerza y capacidad funcional".

En su centro, que inauguró hace poco más de un mes, trabaja con grupos reducidos de entre seis y ocho personas para garantizar una supervisión adecuada. La tarifa es de 48 euros al mes para quienes entrenan dos días por semana y de 60 euros para los que acuden tres, lo que deja cada sesión en un coste de cinco euros. También ofrece entrenamientos individuales personalizados por 30€.

Antonio David relaciona estas cifras con las prioridades de cada persona. "Muchas veces no somos conscientes de que el coste real de una sesión es similar al precio de un desayuno fuera de casa", explica. Asegura que quienes sufren dolores diarios y mejoran gracias al ejercicio valoran mucho más esta inversión que otros gastos habituales.

Suplementos

El educador reconoce que existe cierto abuso de suplementos entre jóvenes que buscan resultados rápidos. Ha querido recordar que la mayoría "no los necesita" si sigue una dieta equilibrada y recomienda consumirlos solo bajo supervisión de un nutricionista.

Para terminar, alerta sobre la desinformación que existe en las redes sociales actualmente: "Hoy en día estamos expuestos a noticias falsas y métodos milagro sin fundamento",señala. Por eso, Antonio David pide confiar en profesionales formados que adapten el entrenamiento a cada persona