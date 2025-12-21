Este es el pueblo de Andalucía más bonito para pasar la Navidad: a 90 kilómetros de Sevilla y con un ambiente único

Constantina se posiciona como uno de los mejores pueblos para visitar en Navidad por su historia y su probabilidad de nieve Turismo de la provincia de Sevilla

A apenas 90 kilómetros de Sevilla, Constantina se posiciona como uno de los pueblos de Andalucía más bonitos para pasar la Navidad.

La localidad, situada en pleno corazón de la Sierra Morena de Sevilla, ofrece a turistas y visitantes una experiencia completa en la que conviven naturaleza, patrimonio, gastronomía y tradición.

Este municipio se ubica dentro del Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla y cuenta con la declaración de Patrimonio Histórico Cultural.

Constantina destaca por sus casas blancas, sus mansiones señoriales y su castillo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985. La localidad también recibe el nombre de Valle de la Osa, una denominación ligada a su entorno natural.

Además, este pueblo presenta una característica poco común en la provincia. Su altitud -a 555 metros de altura- su ubicación en Sierra Morena y su clima hacen posible que la nieve aparezca en invierno, un fenómeno que convierte al municipio en un destino especialmente atractivo durante la Navidad.

Su historia

La historia de Constantina explica buena parte de su atractivo actual. La Prehistoria y la Edad Antigua dejaron restos arqueológicos en cuevas cercanas al casco urbano, con restos de la época calcolítica.

Pasear por Constantina permite descubrir un casco histórico declarado Bien de Interés Histórico Artístico en 2004. El visitante recorre el barrio de la Morería, asciende hasta el castillo y contempla el monumento al Sagrado Corazón.

El pueblo también invita a disfrutar de monasterios, senderos y espacios naturales como los Castañares, la Jurdana o el Cerro del Hierro. Su gastronomía refuerza el atractivo navideño con vinos, destilados, embutidos, dulces artesanos y productos de la dehesa.

Formas de llegar

Actualmente, Constantina cuenta con 5.736 habitantes, según los últimos datos de la Junta de Andalucía. Su edad media es de 46,2 años.

La localidad se encuentra a una hora y 30 minutos de la capital. En coche se puede visitar usando la A-4 dirección Córdoba y a la altura de Carmona hay que tomar el desvío hacia Lora del Río. Una vez se atraviese este municipio hay que coger la carretera de Constantina.

También se puede ir en tren, usando la línea que conecta Sevilla con Mérida, y que tiene parada en la estación de Cazalla de la Sierra y Constantina. En Plaza de Armas también hay autobuses que se dirigen al pueblo de la Sierra Morena.