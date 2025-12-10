Jorge Ruíz, abogado, advierte sobre la Lotería de Navidad: "Hay que evitar los pagos en efectivo a toda costa"

Otro de los focos de conflicto aparece cuando una sola persona cobra el premio y luego reparte el dinero entre los demás. E.P.

El 22 de diciembre es una fecha marcada en los calendarios de toda España. Sin embargo, hay que evitar en la medida de lo posible que esta jornada cargada de emoción en la que se celebra la Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad termine con la ruptura de relaciones familiares o sociales.

Jorge Ruíz, abogado sevillano con 18 años de experiencia, declara a este periódico que, a lo largo de su carrera, ha llevado a juicio varios pleitos en los que los implicados terminaron por romper relaciones. "Hay que evitar los pagos en efectivo a toda costa", afirma con rotundidad el letrado.

El abogado explica que el principal origen de los conflictos suele estar en la ausencia de pruebas de participación. "Sobre todo cuando sale un premio importante, alguna vez han llegado personas al despacho asegurando haber puesto dinero en un décimo que no tenían en su poder", explica.

"Y si ese pago se hizo en efectivo, sin una captura de pantalla, sin un mensaje, sin nada que lo respalde, la situación se vuelve muy complicada", señala. Según Ruíz, la justicia es "bastante" clara al respecto: "el criterio dominante es que el décimo pertenece a quien lo posee físicamente, salvo que se demuestre lo contrario".

Sin embargo, puntualiza que "demostrarlo cuando todo se hizo de palabra es casi imposible". Por eso insiste en que evitar el efectivo no es una recomendación menor, sino una medida básica de prevención.

"Lo ideal es hacer un Bizum, una transferencia o incluso un pago por PayPal. Cualquier sistema que deje un rastro. No estamos hablando de desconfiar de amigos o familiares, sino de proteger una relación que podría deteriorarse si surge un malentendido", explica.

Asegura que muchos de los casos que ha tratado "no nacieron de la mala fe, sino de la improvisación".

Ruíz también aconseja dejar constancia por escrito de los acuerdos, aunque sea en un mensaje de WhatsApp en un grupo común. "Una simple frase como 'Somos cuatro, jugamos este número y cada uno pone cinco euros. El décimo lo guarda fulanito' puede evitar un pleito de años", apunta.

Subraya que esta práctica es especialmente importante cuando los décimos se comparten entre grupos numerosos de compañeros de trabajo, peñas o asociaciones. "He visto auténticos quebraderos de cabeza en comunidades de vecinos, clubes deportivos y cuadrillas que compraban lotería en lote. Sin un listado claro de participantes, el premio puede convertirse en un rompecabezas", relata.

Cuando uno lo cobra

Otro de los focos de conflicto, según puntualiza el letrado, aparece cuando una sola persona cobra el premio y luego reparte el dinero entre los demás.

Jorge Ruíz es tajante al respecto, y apunta a que "es un error enorme". "Hacienda puede interpretar que se trata de una donación, y eso conlleva impuestos adicionales. Lo correcto es que cada participante figure como cotitular del premio en el momento del cobro".

Ruíz recalca que SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado) permite que varias personas se identifiquen como beneficiarias, y recomienda acudir todos juntos a la entidad bancaria autorizada para que cada uno reciba su parte directamente.

Recomendaciones

El experto sevillano también advierte sobre la necesidad de custodiar correctamente el décimo original. "Parece obvio, pero cada año alguien pierde un décimo premiado o lo deteriora. No se debe plastificar, no se debe escribir encima y debe guardarse en un lugar seguro. Y, por supuesto, conviene hacer una fotografía por ambas caras", aconseja.

Por último, Ruíz recuerda que la emoción del sorteo no debe hacernos bajar la guardia. "La Lotería de Navidad es una tradición preciosa, pero también un terreno fértil para los malentendidos". "La clave", apunta el experto, "está en prevenir".