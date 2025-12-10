Confirmado por la Junta de Andalucía: vuelve la ayuda para más de 11.500 estudiantes que podrán beneficiarse de 6.000€

La Junta de Andalucía ha confirmado la convocatoria de la Beca 6000 para el curso 2025/2026 y ha fijado un límite máximo de 28 millones de euros para su financiación.

La Dirección General de Participación e Inclusión Educativa ha publicado la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ha detallado que el abono se realizará en un pago único cuando finalice la evaluación ordinaria del curso y se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recuerda que esta ayuda busca facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumno que cursa Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional.

La Junta abrirá el plazo de solicitud este viernes. En la última edición, la beca benefició a 11.500 estudiantes con 6.000 euros.

La resolución establece los umbrales de renta familiar que permitirán acceder a la ayuda durante el próximo curso. En familias de un miembro, el límite será de 1.981 euros.

Renta familiar

En hogares de dos miembros, 3.823 euros. En los de tres, 5.571 euros. En los de cuatro, 7.306 euros. En las familias de cinco miembros, 9.038 euros. En las de seis, 10.731 euros. En las de siete, 12.386 euros. En las de ocho, 14.004 euros. Además, se añadirán 1.617 euros por cada miembro a partir del octavo.

La Junta, además, exige la asistencia obligatoria al centro docente para poder recibir la ayuda. La Consejería suspenderá el pago si el alumno causa baja antes de que termine el curso.

Requisitos

También lo hará cuando no asista al menos al 85% de las horas lectivas, salvo que justifique las ausencias. La resolución recoge que será obligatorio superar todas las asignaturas y aprobar toda la carga lectiva en la evaluación final ordinaria.

La Consejería insiste en que estas condiciones garantizan que la beca cumpla su objetivo. La ayuda pretende evitar el abandono escolar temprano y asegurar que los alumnos continúen sus estudios en igualdad de oportunidades.

La Junta recuerda que la Beca 6000 se ha convertido en una de las principales medidas de apoyo a las familias con menos recursos económicos y subraya que su impacto fue relevante en la convocatoria anterior.

El Gobierno de Andalucía prevé que miles de estudiantes soliciten la beca. El procedimiento se realizará a través de los canales habituales y se regirá por los criterios publicados en el BOJA.