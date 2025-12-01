Este es el calendario laboral en el mes de diciembre y los días festivos que quedan en Sevilla hasta fin de año

Los últimos 31 días del año, y todo lo que estos acarrean, ya han comenzado. Aunque diciembre es un mes de fiestas por doquier, la realidad es que -al igual que en el resto- también hay que trabajar.

El calendario laboral de diciembre en Sevilla incluye tres festivos nacionales no sustituibles que marcan el cierre del año 2025. La ciudad contará con los días 6, 8 y 25 de diciembre como días festivos, dejando un día menos de descanso respecto al mismo mes de 2024.

En concreto, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, caerá en sábado. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será lunes.

Ambos forman, junto al domingo 7, un puente de tres días que las familias aprovecharán para viajar o realizar compras navideñas. El 25 de diciembre, jueves, cerrará el calendario laboral de 2025 como el último festivo del año.

El puente de diciembre tendrá así una duración más corta que el de 2024. El pasado año, el 6 de diciembre cayó en viernes y el 8 de diciembre en domingo.

La festividad de la Inmaculada, por lo tanto, se trasladó al lunes, lo que permitió a los sevillanos disfrutar de un puente de cuatro días. La diferencia entre uno y otro marca una variación notable en uno de los fines de semana largos del calendario laboral.

Día de la Constitución

El sábado 6 de diciembre abrirá el primer festivo del mes. Ese día se celebra la aprobación de la Constitución Española y se considera un festivo nacional no sustituible, lo que significa que se mantiene igual en todo el país.

Este año, al coincidir con el sábado, no se añadirá un día laborable de descanso para quienes trabajan de lunes a viernes.

El lunes 8 de diciembre será el segundo festivo del mes. La celebración de la Inmaculada Concepción también tiene carácter nacional no sustituible.

Navidad

Al caer en lunes, provoca un puente de tres días que beneficiará a los sevillanos que busquen una escapada corta o un respiro antes de la Navidad. La combinación de sábado, domingo y lunes permitirá un pequeño descanso a pocos días del cierre del año.

La Navidad será el tercer y último festivo del 2025. El 25 de diciembre caerá en jueves. Este día marca la celebración de la Natividad del Señor, otra festividad nacional que se mantiene fija en todo el territorio.

Su posición en el calendario permitirá a muchas personas encadenar varios días de descanso si solicitan el viernes 26 como jornada de descanso.

El calendario laboral de diciembre queda así marcado por tres festivos consecutivos en el mes, con especial atención al puente de diciembre.