El restaurante de Sevilla que ha conseguido su primera Estrella Michelin y ofrece menú degustación entre 65€ y 82€

La provincia de Sevilla suma un nuevo restaurante con Estrella Michelin en Los Rosales EP

El restaurante Ochando, ubicado en la pedanía de Los Rosales, en el municipio sevillano de Tocina, a 30 minutos de la capital, ha conseguido su primera Estrella Michelin. El local ofrece una cocina actual centrada en el producto de temporada y dos menús degustación que oscilan entre los 65 y los 82 euros.

El establecimiento está gestionado por Juan Carlos Ochando y Elena Pérez. Él dirige la cocina y ella coordina la sala. Ambos destacan por una apuesta culinaria que permite pedir medias raciones en la mayoría de los platos y que combina tradición y técnica.

"No podemos estar más contentos por este reconocimiento", aseguran desde redes sociales el equipo de Ochando. Además, envió un mensaje de agradecimiento: "Gracias a todos nuestros clientes por estar ahí y a nuestro pequeño equipo que luchamos todos los días", reconocen.

El restaurante ofrece dos menús degustación: El Gran Menú Ochando, con un precio de 82 euros, incluye de entrantes propuestas como la sopa de temporada, el buñuelo de calamar encebollado, un cono de steak tartar, panna cotta de queso San Simón y membrillo, y una galleta de chorizo ahumado.

Entre los platos, destacan la ostra con sherry Mary, el ajoverde de pistacho con tomate pasificado, las espinacas esparragadas con huevo, las albóndigas de atún con guiso de cabrillas, la cresta de gallo en escabeche, un plato de pescado, rabo de toro y postres como el tocinillo con naranja y yogur, además del petit four.

Carta y menús

El segundo menú es el Menú Ochando, con un precio de 65 euros. Ofrece entrantes como la sopa de temporada, crujiente de tapioca con emulsionaremos de Chile, buñuelo de calamar encebollado, panna cotta de queso San Simón y membrillo y galleta de chorizo ahumado.

En cuanto a los platos, ofrecen ostra con sherry Mary, ajoverde de pistacho y tomate pasificado, espinacas esparragadas y huevo, pescado y rabo de toro. Entre los postres se encuentran el cremoso de chocolate, crumble y helado de café y el petit four.

El local también permite pedir a la carta. Entre sus propuestas destacan la ostra al natural, con un precio de 4,50 euros, una selección de quesos andaluces por 23 euros o un bollito frito relleno de pringá por 8 euros, entre otros platos.

Con esta nueva distinción, Sevilla suma ya tres restaurantes con Estrella Michelin. A Ochando se unen Abantal, dirigido por el chef Julio Fernández Quintero, que ofrece dos menús de 120 y 100 euros, y Cañabota, con dos propuestas de 110 y 145 euros.

Sevilla se sitúa como la quinta provincia de Andalucía con más Estrellas Michelin. Málaga se posiciona en la primera posición, con 10 restaurantes galardonados, seguida de Cádiz, con 7 y Jaén con 5 establecimientos. Córdoba cuenta con los mismos reconocimientos que la capital andaluza y Almería y Granada solo cuentan con un restaurante.

Criterios

La Guía Michelin basa sus valoraciones en cinco criterios: la calidad del producto, el dominio técnico, la armonía de los sabores, la personalidad del chef y la regularidad en el tiempo.

Además, otorga el reconocimiento Bib Gourmand a los locales con una buena relación calidad-precio. En esta edición, el restaurante Balbuena y Huertas, situado en la calle San Jacinto de Sevilla, ha recibido esta distinción.