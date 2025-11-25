Raúl, empleado de banca: "Las inmobiliarias están vendiendo los pisos 2 veces por encima de su valor real de tasación"

Que la vivienda está alcanzando un valor desproporcionado que se escapa a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos no es una sorpresa para nadie. De hecho, según el último informe de Idealista, en ciudades como Sevilla el precio medio de la vivienda ya se sitúa en 2.588 euros el metro cuadrado, un 10 por ciento más que el año pasado.

Esta situación, que está dejando pocas opciones a los ciudadanos para encontrar una estabilidad e independencia, poco tiene que ver con la dinámica de los bancos. Así lo cuenta a este periódico Raúl Lara, empleado de banca desde hace más de 15 años, que sostiene que la responsabilidad es de las inmobiliarias, que "están vendiendo los pisos 2 veces por encima de su valor real de tasación".

La situación, tal y como la expone este experto, es muy sencilla. Los bancos tienen sus propios tasadores y unos programas internos que les indican cuál es el valor estimado de una vivienda. Si una persona acude a la sucursal pidiendo, por ejemplo, 135.000 euros pero el tasador del banco les señala que el inmueble está valorado en 86.000, "el banco jamás podrá conceder ese dinero porque estarían perdiendo con la transacción".

En este sentido expone que, al final, los pisos se están comprando en la actualidad "con dinero en mano", ya que, por más que una persona tenga la capacidad adquisitiva de hacer frente a una hipoteca elevada, la entidad bancaria "jamás dará más dinero del que vale realmente la vivienda".

"El banco no se aprovecha del precio de la vivienda, solo presta el dinero", explica, indicando que los que realmente se están lucrando con la situación "son las inmobiliarias", dado que estas empresas dedicadas a "la compra y venta de bienes de primera necesidad se llevan una comisión muy elevada por cada uno de los inmuebles que tienen en el mercado".

En este sentido, además, explica que los agentes inmobiliarios "no son tasadores profesionales", sino que estipulan el precio de una vivienda en función del precio de mercado. "Así, pueden decirte que como la vecina del bajo lo ha vendido por 115.000, tú puedes hacerlo por 20.000 o 30.000 euros más porque no es lo mismo un primero que un tercero", ejemplifica el experto.

Sin embargo, el problema, como adelantaba, llega cuando una persona acude al banco para solicitar un "importe desproporcionado" para una vivienda. "El banco está obligado a mandar a su propio tasador para ver en qué va a invertir ese dinero, y si el valor real del piso está muy por debajo de lo que pide la inmobiliaria, es prácticamente imposible que ningún banco quiera correr el riesgo de pagar más por algo que cuesta mucho menos".

Raúl matiza que no es algo completamente cerrado. "Si un inmueble está tasado en 85.000 euros pero la persona pide 90.000, se puede negociar, lo que no se puede negociar son 40.000 euros más del precio real", explica.