Llega a Sevilla la primera Feria Medieval gratuita con 3 días de espectáculos: "Habrá duelos de combate y mercado artesano"

Del 28 al 30 de noviembre, el parque del Alamillo acoge esta feria medieval EP

El parque del Alamillo cambiará su aspecto habitual durante el último fin de semana de noviembre para acoger la I Feria Medieval de Sevilla-Occasus Alamillo.

Este evento, que se presenta como un encuentro único junto al río, promete unir historia, fantasía y entretenimiento en un ambiente cargado de tradición.

La cita, con entrada gratuita, invita a los sevillanos a disfrutar de tres jornadas completas donde la recreación histórica tomará el protagonismo en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

El recinto abrirá sus puertas el viernes 28 de noviembre en horario de tarde, desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

La actividad se intensificará durante el fin de semana, con un horario ininterrumpido el sábado 29 de 10:00 a 22:00 horas, y finalizará el domingo 30, cuando el evento clausurará sus actividades a las 20:00 horas.

La organización busca aprovechar los amplios espacios naturales del parque para transportar al visitante a un auténtico mundo medieval.

Recreación histórica

La programación abarca propuestas diseñadas para todas las edades. El eje central será un gran mercado medieval, donde los asistentes encontrarán puestos temáticos de artesanía y tabernas que ofrecerán banquetes y brebajes típicos.

La ambientación jugará un papel crucial, con personajes de época y una cuidada escenografía inmersiva recorrerán el recinto para dotar de realismo a la experiencia.

La música también cobrará importancia capital en el desarrollo de las jornadas. Diversos pasacalles llenarán de color y sonido los senderos del parque, acompañados por conciertos y estilos afines que amenizarán la estancia de los visitantes.

Actividades y talleres

Más allá de la oferta comercial y gastronómica, la feria destaca por su vertiente interactiva y deportiva. Los amantes de la acción presenciarán exhibiciones de armaduras y podrán acercarse a los campamentos de softcombat, donde se celebrarán zonas de duelos amistosos.

Asimismo, el programa incluye clases y combates de esgrima histórica, una disciplina que recupera las técnicas de lucha de antaño.

La oferta cultural se completa con talleres y manualidades dirigidos tanto a adultos como a niños, una iniciativa que cuenta con la colaboración de JoyFiesta.

Los más pequeños dispondrán de espacios familiares propios con juegos, rincón infantil y actividades didácticas, mientras que el público general podrá participar en yincanas y pruebas de valor repletas de acertijos. También habrá lugar para el arte de la escritura antigua mediante demostraciones de caligrafía medieval.

Este espacio, situado a orillas del río y su entorno natural entre árboles, zonas abiertas y parques, hace que el Alamillo sea el lugar perfecto para acoger la Feria Medieval. Sevilla suma así una nueva propuesta de ocio que refuerza su vínculo con la historia y el patrimonio cultural