Llega a Sevilla el evento navideño con más de 300 actividades en un mes: "El Belén ocupa 240 metros cuadrados"

Desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero la Fundación Cajasol realizará más de 300 actividades EP

La Fundación Cajasol ha presentado en Sevilla Gozos de diciembre, el ciclo navideño que ofrece más de 300 actividades culturales, familiares y solidarias en distintas ciudades andaluzas.

El Belén podrá visitarse del 5 de diciembre al 4 de enero en el patio principal de la sede. Ocupará unos 240 metros cuadrados y contará con un recorrido en forma de "U" para observar las más de 200 figuras de la colección de la Fundación.

Manuel Marvizón ha avanzado detalles del concierto Así canta nuestra tierra en Navidad, que se celebrará en el Teatro de la Maestranza y cuyas entradas ya están agotadas.

La programación de Gozos de diciembre 2025 triplica los talleres infantiles respecto a otros años anteriores y reúne actividades en las sedes de Sevilla, Cádiz, Huelva , Córdoba y Jerez.

En Sevilla destacan el concierto Gospel Christmas de Rebecca Rods y el Black Light Gospel Choir, el recital Con sabor a la plazuela de La Macanita, y el benéfico Coplillas de Aguardiente de Davinia Jaén y Lidia Hernández, a favor de la Hermandad del Rocío de la Macarena.

El Teatro de la Maestranza acoge el 15 de diciembre Así canta nuestra tierra en Navidad. También se suman un showcase de Mafalda Cardenal, el concierto del Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla, el tradicional concierto de Juventudes Musicales y la música antigua de Artefactum.

O Sister ofrecerá su homenaje navideño el 28 de diciembre y Juventudes Musicales celebrará el Concierto de Año Nuevo el 2 de enero.

Musicales familiares

La agenda incluye musicales familiares como El Mago de Oz, El libro de la selva, Popeye, Lilo & Stich (Ohana) y el espectáculo YEE HAW, además de magia con Magic Peter, Xuxo Ruiz y Alexis Melgar, teatro infantil y talleres de cocina, lettering, cómic, origami, estampación o escape rooms.

Las sedes de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jerez ofrecerán actividades propias. La Fundación también colaborará en otros belenes, como el del Parlamento de Andalucía o el del Callejón de los Bolos en Jerez.

Entre las exposiciones destaca Jugar y Soñar: Historia del juguete español y en Jerez la muestra Nativitas Domini.

Como novedad, Beon Entertainment presenta dos experiencias inmersivas: El carnet de Piloto de Dragones. La historia interminable, con seis activaciones de inteligencia artificial y realidad virtual, y Los Portales Reales, que permitirá a los niños hablar con los Reyes Magos.

Entradas disponibles

Las entradas para las actividades de pago ya están disponibles, tanto en la taquilla de la sede de Sevilla como en la web oficial.

El presidente de la entidad, Antonio Pulido, ha destacado que este programa "no solo es una agenda de actividades, sino una tradición que "muchas familias andaluzas han hecho suya" y que conecta generaciones a través "de la cultura, la fe, la convivencia y la emoción compartida".

Con esta edición, la Fundación Cajasol reafirma su apuesta por una Navidad cultural, educativa y abierta a todas las familias andaluzas.